Monotema en laSexta: Ferreras 'se pone las botas' contra el PP gracias a unas desafortunadas declaraciones de Suárez Illana en Onda Cero

Las controvertidas declaraciones de Adolfo Suárez Illana, en la mañana de este 28 de marzo de 2019, le han 'hecho' el programa prácticamente a Antonio García Ferreras y laSexta, que han dedicado casi todo 'ARV' a criticar al hijo del expresidente Suárez y actual número 2 de Pablo Casado.--La guerra entre Ferreras y Pablo Iglesias se pone al rojo vivo: el podemita le mete desde Antena3 y el director de laSexta responde con todo--

En una entrevista en Onda Cero, Suárez Illana ha defendido el derecho a la vida, se ha mostrado radicalmente en contra de la ley del aborto y ha afirmado: "Los neandertales también lo usaban. Lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza".---La izquierda se deshilacha de tal manera en Madrid que hasta Ferreras confiesa que es incapaz de comprender tanta escisión: "No entiendo nada"-

"Hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto, porque al final va a ser eso", ha agregado

Las reacciones de la izquierda política eran enormes.--Ana Pastor defiende a Ferreras y laSexta de los ataques de Roures y Losantos: "Deberían saber que no todos tenemos un precio"--

Pero quizás el que más contundente ha estado con el asunto de marras ha sido el propio Ferreras, que ni corto ni perezoso ha afirmado cosas como las siguientes en relación a Suárez Illana:

Impactante. El número 2 del PP. Yo no sé si está desentrenado. Observen qué reflexiones sobre el aborto. Madre mía, si no quieren que les hagan trajes de radicales ultraconservadores no van muy bien orientados. La ha liado.

Son barbaridades

El caos es monumental

Se mete en unos líos... De 10 charcos, pisa 25