La golpista TV3 jalea al bufón de 'Mínimo' Pradera y este se viene arriba llamando "hijo de facha" a Abascal y "psicótico" a Aznar

Albert Rivera, Santiago Abascal, José María Aznar, Josep Borrell. El 'Tot es Mou' de la golpista TV3 repartió la tarde el 28 de marzo de 2019 estopa por doquier a quienes consideran enemigos del independentismo catalán. Y todo con Máximo Pradera como maestro de ceremonias.

La aparición del nombre Albert Rivera como ‘Alberto Carlos Rivera' en la lista inicial presentada por Ciudadanos por Madrid, que según los naranjas ha sido por un error, no iba a pasar desapercibido para los tertulianos de TV3, que, en 'Tot es Mou', donde andaban los independentistas Jaume Barbera, Pilar Calvo y Xavier Torrens, dale que te pego con que el juicio es una farsa y un montaje y lo de siempre, pero también tuvieron momentos de burla hacia Rivera por esa cuestión:

García Melero: "Máximo, empezamos hablando de Villarejo..."

Jaume Barbera: "¿Le dedicará una canción a Alberto Carlos?"

García Melero: "¡Ah... responde a Jaume...!"

Jaume Barbera: "Tenemos a un nuevo solista, Alberto Carlos. ¿Le dedicarás una canción o no?"

Máximo Pradera: "Sí, además trabajo de encargo muy bien, así que por encargo".

Pilar Calvo: "Habla tú con Malú".

Con ello se estaba haciendo referencia a la vida personal de Albert Rivera.

No obstante con el líder de Ciudadanos se quedaron cortos en comparación con lo que recibió Santiago Abascal, que volvió a ser atacado por Máximo Pradera desde TV3 a base de insultar a su padre, ya fallecido, que fue dirigente del PP:

Máximo Pradera: "Va de miraditas la cosa. Tú no me puedes sostener la mirada, claro que te la sostengo, le ha contestado Abascal o "Ábascal, hijo de facha", yo encuentro que la mirada de Aznar es ya la de un psicótico. Le debieron pintar en un control de la alcoholemia. Un ataque a Carlos Alberto o Alberto Carlos, ahora le han ofrecido ya la vicepresidencia. El primer ofrecimiento fue de ministro de Exteriores, que se pasa la mayor parte del tiempo fuera del país, era cómo si le dijera ‘vete a tomar por saco'"

Todos contra Borrell: "Los alemanes pensarán que es un payaso"

Pero la figura más atacada por los medios separatistas fue Josep Borrell, el aún ministro de exteriores al que dieron hasta en el carné de identidad en los programas 'Tot es Mou', 'Está Passant' y 'Polonia' de TV3 y también en 'En Jake' de ETB por haber acusado el político socialista a un presentador alemán de mentir y manipular a favor de los independentistas.

Máximo Pradera: "Si Borrell quería entrevistas cómodas tendría que haberle pedido la entrevista a Irene Lozano. Dijo que "era muy gracioso", que era un eufemismo para llamarle 'payaso'".

Jaume Barbera: "Todos conocemos a Borrell, es muy singular e irascible. No soporta que nadie se le ponga en contra. Por Borrell se hizo un requerimiento a TV3 para que yo no volviera a presentar un programa aquí, durante la etapa de Granados. Porque en un debate electoral le llamé la atención por interrumpir a Joaquim Molins. Borrell no soporta a los periodistas que le van a la contra. En este caso, él se encuentra con un relato del independentismo que ahí sí, en Europa ha ganado por goleada. En Europa el relato es contrario al del gobierno Español".

Máximo Pradera: "¿Qué le costaba decir que es un abuso decretar una prisión preventiva en esta situación? Si ya lo había dicho. Todo el mundo lo ha dicho, hasta Amnistía Internacional".

Xavier Torrens: "Cuando Borrell le dice al periodista que es un 'payaso' aunque sea con un eufemismo' a un entrevistador con un prestigio en Alemania, cuando lo vean los espectadores de Alemania pensarán que el payaso es Josep Borrell. Eso es el efecto que ha conseguido él".

Jaume Barbera: "Un político profesional no puede hacer eso".