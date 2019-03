Mamen Mendizábal muestra su cara más sectaria ante Pablo Montesinos: "Me puedes llamar Pablo..."

Mamen Mendizabal ya nos tiene acostumbrados a sus noticias opinadas, al estilo LaSexta, pasadas bajo su criterio personal de lo bueno y lo malo, lo que le gusta y lo que no, pero esta vez ha ido mucho más lejos con un compañero que se acaba de pasar a la política, Pablo Montesinos. (El zasca brutal de Mamen Mendizábal a 'Sálvame': ¿Tiene o no tiene razón?)

De ser tertuliano a ser candidato hay un trecho, especialmente cuando te enfrentas a una entrevista con Mamen Mendizábal.

La presentadora de Más Vale Tarde (La Sexta) ha entrevistado este viernes a Pablo Montesinos, candidato del PP por Málaga y excolaborador del programa y no le ha temblado el pulso para "apretarle las tuercas" al periodista metido a político, según huffingtonpost.

La tensa entrevista de Mamen Mendizábal (La Sexta) a Pablo Montesinos: "Me puedes llamar Pablo..." https://t.co/bkzYjXsCwK

La mayor tensión de la entrevista se ha producido al hablar de las aseveraciones falsas de Suárez Illana sobre el aborto y sobre el calificativo "derechita cobarde" que Vox dedica al PP. (Mamen Mendizabal sale de cacería contra Inda por Villarejo 'olvidando' los robos de los Papeles de Panamá, Wikileaks, Falciani...)

Montesinos ha asegurado que no está de acuerdo con las declaraciones de su compañero pero que, en todo caso, "ya ha pedido disculpas". Mendizábal le ha cortado en ese punto y le ha hecho una matización muy contundente.

"Ha pedido disculpas no sobre esas declaraciones sobre el aborto, sino por una trola enorme que metió, diciendo que en Nueva York había una ley que permitiía a las mujeres abortar después de haber dado a luz", ha explicado la periodista.

De ser tertuliano a ser candidato hay un trecho, especialmente cuando te enfrentas a una entrevista con Mamen Mendizábal. La presentadora de Más Vale Tarde (La Sexta) ha entrevistado este viernes a Pablo Montesinos, candidato del PP por Málaga y excolaborador del programa y no le ha temblado el pulso para "apretarle las tuercas" al periodista metido a político.

La mayor tensión de la entrevista se ha producido al hablar de las aseveraciones falsas de Suárez Illana sobre el aborto y sobre el calificativo "derechita cobarde" que Vox dedica al PP.

Montesinos ha asegurado que no está de acuerdo con las declaraciones de su compañero pero que, en todo caso, "ya ha pedido disculpas".

Mendizábal le ha cortado en ese punto y le ha hecho una matización de esas que jamás haría a un candidato del PSOE o Podemos:

"Ha pedido disculpas no sobre esas declaraciones sobre el aborto, sino por una trola enorme que metió, diciendo que en Nueva York había una ley que permitiía a las mujeres abortar después de haber dado a luz".

Pablo Montesinos ha mantenido el tipo:

"Si yo he dado el paso de participar en la vida política es para ayudar a los ciudadanos. No voy a entrar en una batalla de descalificaciones. Yo voy a explicar las razones de por qué creo que la sociedad civil se tiene que implicar en política. No voy a entrar en el Y tú más, lo tengo clarísimo, Mamen".