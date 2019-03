Eduardo Inda incendia laSexta rebatiendo las graves insinuaciones que le hace Iñaki López sobre el 'caso Villarejo'

Eduardo Inda fue el protagonista de 'laSexta Noche' del 30 de marzo de 2019. Su nombre apareció en unas informaciones en el diario Público como uno de los hombres que el comisario Villarejo tenía a sueldo para la publicación de una serie de informaciones comprometidas -Mamen Mendizabal sale de cacería contra Inda por Villarejo 'olvidando' los robos de los Papeles de Panamá, Wikileaks, Falciani...-.

El periodista Iñaki López dedicó los primeros minutos de la tertulia política a preguntar hasta un estado casi de interrogatorio al periodista de Okdiario y este, lejos de achantarse, le fue replicando absolutamente a todo, además mostrando papeles, documentos y sobre todo sentencia absolutorias a favor del periodista.

Como el presentador de 'laSexta Noche' no veía forma de hincarle el diente, quiso hacerle lo que consideraba una pregunta 'magistral':

Inda le respondía:

Eso lo dirás tú. A mí que se investiguen posibles corruptelas es la obligación de la Policía, sean de Podemos o del PP. Por cierto, esa era la tesis del PP cuando se investigó el 'caso Bárcenas', cuando yo saqué el 'caso Bárcenas'. Los sobresueldos en Génova 13, la financiación en B y los sms de Rajoy a Bárcenas los publiqué yo, no tú ni ninguno de los que hay aquí. Los publiqué yo. Y a mí me acusaron de querer debilitar al PP. No, mi intención era informar simple y llanamente.

López no se rendía y trataba de pillar al director de Okdiario en algún momento:

Inda, sin dudarlo, saltaba:

Yo no he cobrado nunca de nadie salvo de mis empleadores y ahora mismo de mi periódico y los que digan eso van a tener la pertinente querella.

El presentador, erre que erre:

El de Okdiario volvía a dejarle las cosas claras a López:

Yo no tengo ni idea. Lo único que sé es que a Pablo Iglesias le habían dado 272.000 dólares de la dictadura venezolana y que lo había depositado en el paraíso fiscal de Granadinas. Nos demandó, perdió en primera instancia, perdió en segunda instancia y ahora está en el Supremo. La Fiscalía del Supremo también ha pedido desestimar la demanda del señor Iglesias. También me presentó otra demanda Podemos por dar a conocer en una comisión de investigación en el Senado la financiación irregular de Podemos. También la desestimaron a la primera y sin llamarme a declarar. También me presentó otra querella por acoso, coacciones y revelación de secretos por lo del casoplón y también se la tumbaron. Protección de datos, denuncia de Pablo Iglesias, también se la tumbaron. Facua, que es la asociación de consumidores asociada a Podemos, también se querelló y les han condenado en costas a pagar 11.000 euros que me vendrán muy bien.