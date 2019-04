Cayetana Álvarez de Toledo se pone farruca con las preguntas duras de Cristina Pardo

La célebre y reciente número uno por Barcelona al Congreso por el PP fue protagonista este 31 de marzo de 2019 en 'Liarla Pardo' de laSexta, donde tuvo un fuerte encontronazo con la presentadora Cristina Pardo.

A Cayetana Álvarez de Toledo no le hizo ni pizca de gracia que la presentadora de laSexta le preguntara con mala baba por sus antiguos momentos de máxima tensión y crítica al partido en el que ahora sí milita de vuelta, y tuvieron entrevistadora y entrevistada un conato de choque en el programa vespertino dominical. Usted dice que votó a Ciudadanos.

Cristina Pardo: ¿Un afiliado de un partido puede votar a otro y decirlo públicamente? ¿Lo permiten los estatutos del PP?

Cayetana Álvarez: No somos ovejas ni borregos. Yo me fui del PP explicando los motivos con una carta pública. En política hay que explicar porqué uno hace las cosas. Y yo dejé el partido sin romper el carnet, no se me ocurrió, pero pasé a ser no militante.

Cristina Pardo: Se lo digo porque usted me dice que no son borregos pero yo tengo los estatutos del PP en la mano y hay un artículo que dice que "que es una infracción grave la manifiesta deslealtad al partido a sus órganos de Gobierno y representación, entendida como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del PP".

Cayetana Álvarez: ¿Y usted quiere plantearle a Pablo Casado que me multe mañana, que me expediente?