El despido de Sandra Barneda destapa un terrible dato de Telecinco y sus presentadoras

Lo hemos contado en Periodista Digital, Sandra Barneda ha estrenado etapa profesional, alejada de Mediaset y lo hace como youtuber, con un nuevo canal propio que ya ha generado mucha polémica. La ex presentadora de Telecinco ha subido su primer vídeo en la plataforma YouTube en el que no se ha cortado y ha dejado dardos envenenados para Vasile (Barneda deja con el culo al aire a Vasile).

Sin cortarse, Barneda cierra su etapa profesional dejando ver que Paolo Vasile no le ha dejado hacer lo que realmente quería: comunicar a su manera (Muy fuerte: estas son las incómodas razones por las que a Sandra Barneda no le dan trabajo en Mediaset).

"Nunca me han gustado las imposiciones, nunca me han gustado que me dijeran lo que tenía que hacer", dice en los primeros segundos de su vídeo expresando su queja directa a lo que ha hecho hasta ahora en televisión. Más claro, agua (Paolo Vasile podría prescindir de Sandra Barneda para el debate de 'Supervivientes').

"Me he sentido más liberada desde que he aceptado públicamente que para ser libre tengo que dejar de lado el miedo y hacer lo que me dé la gana", confiesa una de las presentadoras con más fama de Telecinco, diciendo así "adiós" a programas tan emblemáticos (y que en realidad le han dado la fama) como los debates de Gran Hermano o Supervivientes.

Barneda no tiene pelos en la lengua y se define: "Feminista, lesbiana y de izquierdas". Y precisamente si echamos un vistazo al comportamiento de Mediaset con sus presentadoras, la empresa no queda en muy buen lugar que digamos. Es del todo intolerable y nada "feminista".

Del ‘capo' Vasile y sus métodos de trato a sus trabajadoras lanza, aunque sin nombrarle explícitamente, una bomba ahora que ya no está en Mediaset:

"Es como volver a la radio, cuando el miedo no existía, ni tampoco las consecuencias, ni las llamadas por teléfono, cuando solo existían los sueños".

En este sentido, la lista de "despidos" de los de Vasile, cuando se trata de mujeres, es absolutamente interminable, algo que no ocurre con los hombres de la casa (Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez, Jordi González, Carlos Sobera...) .

En PD les damos algunos ejemplos, nombres de mujeres que quizás han quedado incluso en el olvido, condenadas al ostracismo por su despido:

Barneda, Irene Junquera, Alejandra Andrade, Tania Llasera, Melissa Jiménez, María Teresa Campos, Eva Hache, Marta Fernández, Terelu Campos, Carmen Alcayde (se quedó en la calle y Vasile 'salvaba' en Sálvame a Jorge Javier) o Toñi Moreno. Ellas siempre son prescindibles porque o bien se quedan sin programa o son intercambiables, como el caso de Moreno.