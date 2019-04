A Elisa Beni le corroe la rabia y se lanza contra Sánchez Dragó y Abascal por la metáfora de las mujeres y los Taxis

Suele pasar que los más progres acaben siendo los más censores de todo. Y así, Elisa Beni, tertuliana de 'Espejo Público' de Antena3, este 1 de abril de 2019 esperaba nerviosa al escritor Fernando Sánchez Dragó, que en este momento publica un libro de conversación con Santiago Abascal.

No le gustó a Beni un pasaje del diálogo entre el intelectual y el presidente de VOX, y así se lo quiso tirar a la cara en directo en televisión, pero con muy poca fortuna porque Dragó estuvo brillante:

Beni: A mí me parece que has hecho u ejercicio de literatura y has hecho una creación del personaje durante todo el libro, pero puesto a prestarle con gran generosidad este contenido intelectual que a ti te sobra, en la página 55 comparas a las mujeres con taxis y dices que "cuando una mujer está encinta solo es un vehículo donde viaja otra persona, una especie de taxista que conduce hacia la vida a un pasajero, imagina que ese taxista dice que el coche es mío y lo que hay dentro también, y liquida al pasajero. Y Contesta Abascal "pues sí". ¿Podías haberle regalado a las mujeres que no nos insultara y no volviera a pasar sobre nuestra dignidad?

Dragó: No, Elisa, no, lo del Taxi es una metáfora. Si la gente no entiende las metáforas apaga y vámonos.

Beni: ¡Muy humillante!

Dragó: El niño es un ser vivo que no comienza en el momento del nacimiento sino de la concepción. Entonces desde ese punto de vista, y es una metáfora amistosa, la mujer que por supuesto es propietaria de su cuerpo, en ese momento lo está prestando a trasladar a un ser vivo, a un usuario del Taxi que es el niño. Y te lo dice una persona que ha temido cuatro hijos con cuatro mujeres diferentes...

Beni: Es que tú cambiabas mucho de Taxi.

Dragó: ¿Y no tengo derecho a cambiar de Taxi?

Beni: Sí, claro, por supuesto. Pero respetando que estés en contra del aborto, le regalas a Abascal una metáfora mala.