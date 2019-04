Espinosa de los Monteros (VOX) reparte cera a las mujeres de Ciudadanos, a 'Alberto' Rivera y al "jarrón chino" Aznar

Es uno de los nombres del momento Iván Espinosa de los Monteros como una de las cabezas visibles del emergente partido VOX y también por algunas polémicas declaraciones repetidas por las televisiones hasta la saciedad últimamente. Espinosa de los Monteros se lo pasa en grande a costa de 'La Sultana': "Le tenemos mucho cariño en VOX; ¡Susana, contigo empezó todo!"

Así que este 1 de abril de 2019 estuvo el protagonista en cuestión en 'Espejo Público' de Antena3, y allí, lejos de tratar de cortar fuegos, repartió cera a diestro y siniestro:

El tema más polémico que cargaba a la espalda Espinosa, aquel sobre las mujeres guapas de Ciudadanos, lo solventó de una forma majestuosa del número tres de VOX en la lista a las generales:

Aquí todo el mundo se ofende por cualquier cosa, y si a las mujeres de Ciudadanos les ofende que yo haya dicho que eran guapas, pues lo retiro, porque en el fondo no quiero que se piensen que eran tan guapas. ¡Las guapas de verdad son las que tenemos en VOX! Tengo que decirlo, que tenemos chicas mucho más guapas en VOX. [...] A mí me hace gracia todo esto y se demuestra que es un mundo de ofendiditos: en la misma frase yo hablé de los chicos bien afeitaditos y nadie me ha dicho nada al respecto, de eso nada... Todo el mundo sobre todo se ha centrado en las chicas de Ciudadanos... Y principalmente fue porque yo dije que eran de izquierdas y es donde ha centrado la cuestión Rivera...

Además, aprovechó para meterle un buen sartenazo a 'Alberto' Rivera -le llamó así en alusión a la forma en la que aparece el líder de Ciudadanos en las listas electorales- que es uno de los rivales declarados de su partido:

Por último, dedicó unas palabras a José María Aznar, por ese último reto reciente en el que se ponía gallito el expresidente:

Aznar saca su lado más macarra para dar un pescozón a Casado y retar a Abascal.

Yo respeto al expresidente Aznar no tengo no tengo ningún comentario que hacer, en su día Felipe González dijo que los expresidentes eran como jarrones chinos... Lo mejor es que no se meta, no alargue su figura y no le hace bien a Pablo Casado, no es buena idea para él, pero vamos, que haga lo que quiera.