Pablo Iglesias se hace la víctima ante una patética Ana Pastor: "Disculpe por interrumpir con mis respuestas a sus preguntas"

El serial de entrevistas concedido por Pablo Iglesias Turrión, secretario general de Podemos y candidato a la presidencia del Gobierno por Unidas Podemos ha demostrado el poco respeto de los medios de comunicación a ellos mismos.

No tiene nada que ver con las formas de unos y de otros, sino como en líneas generales de Pedro Piqueras a Iñaki López, de Pepa Bueno a Ana Pastor, todos vienen a preguntar exactamente lo mismo y dejan que Pablo Iglesias responda exactamente lo mismo.

Y ese 'exactamente' no es exagerar, Pablo Iglesias repite literalmente las mismas palabras sin que los periodistas tengan ganas de querer escarbar que les diga algo nuevo y le dejan que venga a repetir lo mismo.

Todo se ha vuelto demasiado previsible. Igual que si se sienta alguien de Ciudadanos o el PP la primera pregunta es "¿pactará con Vox?", si se sienta Pablo Iglesias, se sabe que el hombre va acabar hablando de lo malvados que son todos los medios privados de comunicación, que están todos en contra suya y lo malísimo que es Eduardo Inda que España no será libre del todo mientras no le empapelen.

Cuando le pedían pruebas o que concretara su convencimiento Iglesias se refugiaba en que estaba la cosa en 'secreto de sumario'. Pero en señalar al PP, a Inda y Soraya Sáenz de Santamaría no tenía problemas, sólo cuando le pedían pruebas de su convencimiento volvía al comodín: "¡Secreto de sumario!".

Pablo Iglesias se volvió a repetir su teoría de que Podemos es víctima de una conspiración de tres patas, una policías corruptos, otra el PP y otra los medios, en la que esta última le parecía la peor (ya lo dijo en la SER).

En La Sexta Noche Pablo Iglesias se quejó mucho de los tuits de Ana Pastor. A la cara la cosa fue menos tensa, aunque en el punto mediático al menos Pastor le recordó que no decía nada nuevo recordando las discusión en 2014 y 2015 sobre los medios.

Pablo Iglesias - Decimos la verdad y molesta

Ana Pastor - ¿Antes no decían la verdad? Porque decían lo mismo. No ha cambiado mucho el mensaje de campaña. Aquí en este mismo programa usted y yo hemos debatido mucho sobre ese tema.

Pablo Iglesias - Siempre hemos dicho la verdad. (...)

Ana Pastor - Sobre los medios privados y los medios públicos. No es tan novedoso. (...) Una trama criminal con tres patas (...)

Pablo Iglesias - (...) ¿Quién protege a Eduardo Inda? (...) Sobre todo una pata mediática, porque el objetivo era mediático (...) hablar de Podemos, hablar de Irán y hablar de Venezuela (...) Y el silencio de algunos para no hablar de Eduardo Inda y de OkDiario hace mucho daño a la democracia.

Ana Pastor - No será que no se le nombre mucho en La Sexta (...) Es la dirección de La Sexta y no la dirección de Podemos la que decide quienes vienen a esta casa, obviamente. (...)

Pablo Iglesias - El Informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima era un informe falso elaborado para que Eduardo Inda lo publique y aparezca en todas las televisiones de este país...

Ana Pastor - Yo le preguntaba...

Pablo Iglesias - ¡Esa es la gravedad!

Ana Pastor - Sí, pero ya me lo ha dicho. Ya lo ha escuchado la gente, lo ha escuchado el sábado pasado y lo ha escuchado ahora le he dejado terminar dos veces esa explicación.

Pablo Iglesias - Muchas gracias por dejarme terminar. No quería interrumpir sus preguntas por mis respuestas.

Ana Pastor - Ya sabe que tengo tendencia a interrumpir cuando he preguntado otra cosa.