Pablo Montesinos admite que algunos dirigentes del PP de Málaga le "han acogido con recelo"

Tras la sorpresa de que el periodista Pablo Montesinos pasara a la esfera política muchos han querido saber cómo es la nueva vida del comunicador. El programa de Cristina Pardo 'Liarla Pardo' ha recorrido un barrio malagueño con el cabeza de lista del PP en Málaga y ha recogido varias opiniones de los ciudadanos que tienen sobre él.

Montesinos como si de una estrella se tratara acudió a una centro de mayores donde varios ancianos le elogiaron al grito de ¡presidente, presidente!, algo que el periodista tuvo que frenar: "Con diputado me vale".--Mamen Mendizábal muestra su cara más sectaria ante Pablo Montesinos: "Me puedes llamar Pablo..."--

El político popular ha asegurado que "le dieron un curso de telegenia", y aunque en su caso fue bastante fácil, ha declarado que "tuvo que tomar nota de algunos consejos".

Montesinos ha afirmado que hay algunos dirigentes del Partido Popular de Málaga que le "acogieron con recelo" y que lo que posteriormente hizo fue ponerse a su "disposición y a sus órdenes".--El resquemor de Celia Villalobos con Pablo Casado por los fichajes estrella como el de su sucesor Montesinos: "¡Cuidado!"--

Los padres del periodista han declarado que no les pareció buena idea que Montesinos se introdujera en la política: "Fatal", ha declarado la madre del político del Partido Popular, aunque ha remarcado que "él tiene mucha ilusión" y que está en la edad de hacerlo.

Cristina Pardo ha querido preguntar al periodista qué cree que Federico Jiménez Losantos no le hubiera perdonado nunca; algo sobre lo que el político no ha tenido dudas: "No me perdonaría que no cumpla con mi palabra, que es intentar hacerlo bien con toda humildad".