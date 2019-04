Rosa López hace esta confesión sobre Telecinco que deja patidifuso al mismo Vasile

Pocos esperaban su respuesta. Es una experta en talent shows, sin embargo ha sorprendido la confesión de Rosa López que asegura que ha rechazado participar en la próxima edición de Supervivientes. Ella misma explicó los motivos en la presentación de la película ¿Qué te apuestas?, según esdiario.

Además, también dijo que no a Masterchef Celebrity para centrarse en la música y volver con fuerza dentro de muy poco.

Según señaló Rosa de España a Chance "estoy con el single nuevo que lo tengo grabado, estoy a punto de grabar el videoclip, he hecho sesiones de fotos, estoy preparando con un equipo de marketing la proyección del single, al estar sola son muchas cosas y me doy cuenta del trabajo que una discográfica tiene detrás que es enorme. Está siendo bastante ilusionante pero muy duro también".

A la pregunta "¿harías otro concurso de televisión, la isla?" contestó con un inesperado "pues hasta me lo he pensado" y ante un sorprendido "¿te lo han ofrecido?" todavía sorprendió un poco más: "Sí y MasterChef también".

A MasterChef ha dicho que no "porque soy ovo lácteo-vegana y Supervivientes me encantaría porque tiene mucho que ver con mis hábitos de vida y me fliparía pero entro en un sitio que no es lo que a mi madre le gustaría ver".

Para Rosa

"estar en una isla guay pero está asociado a un mundo paralelo a la música y eso no me gusta. Ojalá hubiera un Supervivientes de cantantes solo por conocer a gente interesante yo iría y por vivir una experiencia chula y sacrificada". Puesto que "no como carne ni pescado"se alimentaría de "cocos y todas las algas que pille".

Lo descartó

"hace tres días, pero vamos que me lo he planteado". Además, aunque los supervivientes vuelven "morenos y delgaditos" "en cuestión de salud es peligroso, no vienen saludables, eso es preocupante, si una tiene bajada de defensas o tal, madre mía. Nada más que cuando vas a la playa te destrozas la piel, imagínate meses allí".