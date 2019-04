Cristina Seguí apalea a Monedero describiéndole como "gentuza y groupie de ETA" y Carme Chaparro se pone histérica

Brutal tertulia en Cuatro Al Día, que desde la alineación prometía este 1 de abril de 2019: el fundador y gurú podemita Juan Carlos Monedero, y enfrente los periodistas de OkDiario, Carlos Cuesta y Cristina Seguí.

Parecía muy difícil que el podemita que se tuvo que retirar del partido por un escándalo fiscal no atacara en algún momento al periódico de Eduardo Inda, y se veía venir el choque de trenes. Cuesta y Seguí barrieron del mapa a un sobrepasado Monedero que arrancó atacando gratuitamente. El desenlace de todo fue una Carme Chaparro sobrepasada por la trifulca, sin teleprompter e histérica:

Monedero: Creo que se tiene que terminar la provocación constante que está haciendo la derecha en este país, que está llenando de odio nuestros barrios, está intentando confrontar porque no tiene proyecto de país. Estoy recordando al sinvergüenza lo de ir a Alsasua para hacer una entrevista con Alsasua para ver si pasaba algo...

Carlos Cuesta: Estaba esperando la mala educación que tienes... ¿Por qué no hablas alguna vez de lo que estamos hablando?

Monedero: Si VOX sigue provocando y al derecha sigue provocando, nuestro país se convertirá en un polvorín.

Carlos Cuesta: Monedero para demostrar lo que es la provocación se escapa de los temas porque no tienen ningún argumento y se pone a insultar a gente que no está en el plató. Muchas gracias por demostrar tu bajeza argumentaria y por demostrar que lo que sabes hacer es provocar, que es lo que hace la extrema izquierda sistemáticamente. Por una vez en la vida intenta quedar como un señor y condena la violencia. Si no rechazáis pactar con los violentos formáis parte de lo mismo.

Cristina Seguí: Hay que ser muy gentuza y groupie de etarras para ir a las manifestaciones de batasunos en el País Vasco y reunirte con las familias de los agresores de Alsasua y llamar crispador a Inda. Hay que ser muy gentuza. Vosotros que tenéis a un senador de ETA. Hay que ser muy gentuza.

Monedero: Relaja, Seguí.

Cristina Seguí: Mira, es el discurso de las groupies de etarras que están en Podemos...