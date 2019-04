El peinado de Rafa Mora del que se descojonan las redes

A falta de otros talento a este chico sólo le queda llamar la atención aunque sea haciendo el ridículo. Rafa Mora la lía incluso sin querer. Cuando no es por algún comentario durante el programa, es simplemente por, literalmente, aparecer, según sq.

Y es que en su última intervención en Sábado Deluxe, el ex tronista y colaborador se ha convertido en el protagonista de la noche, y sin planearlo… ¡La culpa la ha tenido su peinado! Mora se atrevió a lucir un nuevo look, aunque seguramente no esperaba que las redes se llenaran de memes por un parecido más que razonable…

Y es que, verdaderamente, ¡es clavado al personaje de Jim Carrey, Lloyd Christmas! Los seguidores del programa no tardaron en sacarle el parecido… y ya solo faltaba echarle imaginación. Twitter se llenó de fotos en las que se comparaba a los dos, y preguntándose si Rafa estaría “está grabando un biopic de Jim Carrey.

Aunque Mora todavía no se ha pronunciado, no sabemos si es que porque no se ha enterado, o simplemente ha preferido hacer oídos sordos ante las críticas… Desde luego, estamos seguros de que no le habrá importado demasiado: aunque no sea el mejor de los looks, a Mora le queda bien y le da igual todo.