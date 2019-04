Juan José Cortés se desmorona en Telecinco al saber que el asesino de Mariluz podría salir de la cárcel: "No esperaba ponerme así"

Sonsoles Ónega entrevistaba este 2 de abril de 2019 a Juan José Cortés en 'Ya es mediodía', pero nada tenía que ver el asunto con el nuevo nombramiento del protagonista como cabeza de lista por el PP en la provincia de Huelva para las próximas elecciones generales, sino por algo mucho peor.

Juan José Cortés pasó a la celebridad por un asunto que jamás hubiera querido: un malnacido secuestró y acabó con la vida de su hija Mariluz, de 7 años, y ahora puede salir de la cárcel de forma puntual al cumplirse un tercio de su condena.

Juan José Cortés se derrumbó charlando con Ónega en Telecinco, al escuchar uno de los vídeos del programa en los que se recopilaba toda la historia triste del cruel crimen de Mariluz:

Lo siento por emocionarme pero he oído ese grito de desgarro de mi mujer y me ha llegado alma. No esperaba ponerme así.