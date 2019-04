¿Sabes qué invitados “amenazan” a Belén Esteban con no ir a su boda?

Una boda muy esperada. El próximo 22 de junio será una fecha clave para Belén Esteban y recordada para siempre. Con la entrada del verano se dará el 'sí, quiero' con Miguel Marcos, su actual pareja y de quién ha demostrado estar perdidamente enamorada. La colaboradora de Sálvame está ultimando todos los detalles para que todo salga perfecto. Una fiesta que se prolongará hasta altas horas de la madrugada y donde se prohibirá el uso de teléfonos móviles y cámaras de fotos, según recoge Christian Morales en dg.

Sin embargo parece que Belén Esteban no tenía todo atado. Se le ha olvidado un pequeño detalle. La boda es un sábado, día en el que se emite Sábado Deluxe en Telecinco en riguroso directo y donde una parte de los invitados trabajan, entre ellos María Patiño.

La colaboradora tiene un plan en mente. Su intención es hacer lo posible para que el programa se pueda rodar por la mañana y emitir un falso directo. Todavía faltan unos meses para comprobar la viabilidad de este plan. Si no se pudiese hacer estará encantada de recibir a los invitados a las 2 de la mañana, justo para la barra libre y el DJ.

Raúl Prieto, destituida de Sálvame, será una pieza clave en su boda, el padrino. No puede faltar. Otra pieza clave es su íntima amiga Mila Ximénez. También asistirá si en aquella fecha no se encuentra en la isla Chelo García Cortés. Igual que María Patiño si no presenta el programa. Por supuesto no faltará Jorge Javier Vázquez, aunque habrá que estar muy pendientes en su evolución estos meses. Debe guardar reposo absoluto.

Belén Esteban ya repartió las invitaciones de la boda a todos los invitados en directo durante la emisión del espacio.

