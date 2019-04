Estocazo de Fran Rivera a Griso y Lucía Etxebarria por intentar comparar su amor por España con los golpistas

Fran Rivera habla con verdad, pero a menudo es una verdad incómoda que molesta a según quiénes, y así ocurrió este 3 de abril de 2019 en un plató de 'Espejo Público' que parecía más Twitter que Antena3. Griso saca pecho con el gesto de Piqué y Villalobos le borra la sonrisa fanfarrona de un golpe seco.



El diestro comentaba días atrás en sus redes sociales algo que es de perogrullo, pero a la vez, muy impopular entre la progresía tuitera: "rgulloso español, torero, anti-independentista y anti-nacionalista". Y además, se pregunta algo con mucho sentido.

¿Yo podría pasear tranquilamente por Barcelona o alguna ciudad de Cataluña sin miedo a que me insulten o me peguen?

Y esto molestó, principalmente a la presentadora Susanna Griso y a la tertuliana estrella Lucía Etxebarria, que entraron al trapo ipso facto e intentaron equiparar los sentimientos por su país del matador al golpismo de los que quieren escaparse con Cataluña y romper España:

Susanna Griso: Yo tengo hacer una enmienda parcial. Tú dices que eres anti-nacionalista, ¿tú no crees que tú eres nacionalista español?

Fran Rivera: Hoy en día ese término se ha desvirtuado y se refiere a gente que quiere la independencia de Cataluña, el resto es semántica pero la realidad es esa.



Susanna Griso: ¡Es que parece que el nacionalismo solo puede ser catalán o vasco!

Lucía Etxebarria: Si tú coges un periódico verás que un nacionalismo es el español y otro el catalán.

Antonio Naranjo: Mira, el nacionalismo español es ese que cuando los independentistas vienen a Madrid, se les corta el centro para que puedan manifestarse. El nacionalismo catalán lo que hace es pegarles...

Susanna Griso: No se puede ser tan simplista, hay muchos nacionalismos...

Antonio Naranjo: No digo que sean todos los independentistas, pero que solo hay nacionalistas violentos catalanes es obvio.

Fran Rivera: A mí me han insultado por la calle en Barcelona, y no me han agredido porque luego son cobardes, pero yo no me siento seguro ahora yendo por allí, y tengo amigos y adoro su ciudad.

Susanna Griso: Yo lo que te decía es que cuando eres orgulloso de ser español, y por tanto nacionalista español, ¡no te puedes declarar anti-nacionalista!

Fran Rivera: ¡Al español se le llama patriota!

Lucía Etxebarria: ¡Esto se lo llamas tú! ¿Los demás no podemos ser patriotas? Nadie se puede arrogar a sí mismo un nombre.