Sánchez Dragó destroza a Carme Chaparro y sus impertinencias: "Vamos a ver si somos un poco serios y entendemos cosas"

Carme Chaparro da para lo que da, y cuando va a entrevistar a alguien por su libro debe ser que tira de lo que ve en la Red en vez de leérselo. Más Celia Villalobos que nunca: tremenda regañina a Carme Chaparro con varios golpes al mentón.



Y eso fue lo que perpetró este 2 de abril de 2019 en su programa Cuatro al Día. La única pega es que no entrevistaba a un piernas precisamente, sino al escritor Fernando Sánchez Dragó, que apenas hacía 24 horas que se había encontrado con la misma polémica en otra televisión. A Elisa Beni le corroe la rabia y se lanza contra Sánchez Dragó y Abascal por la metáfora de las mujeres y los Taxis.

Así que el rapapolvo que le cayó a Chaparro fue absolutamente merecido, por impertinente:

Chaparro: Hay una cosa que ha generado mucha polémica, y es esa metáfora que hacen ustedes comparando a la mujer con un Taxi...

Sánchez Dragó: Bueno, vamos a ver si somos un poco serios y entendemos lo que es una metáfora y lo que es la ironía. Eso no lo dijo Santi Abascal, lo dije yo, y es verdad que hablando del aborto y refiriéndome a la codificación de un ser, que es un niño, impedir ese proceso de vida que a mi modo de ver empieza en el momento de la concepción y no del nacimiento, que no se puede considerar a esa persona como una cosa. Y si bien es verdad que la mujer es propietaria de su cuerpo como yo lo soy del mío, también es verdad que en ese momento durante nueve meses la mujer es efectivamente un vehículo que está ayudando a otra persona a venir al mundo. Utilizo la metáfora del Taxi sin ninguna malevolencia y no pretendo que mueva a escándalo a nadie.