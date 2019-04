Pablo Motos: "No me la encontraba [la po...] después de la crioterapia"

Que a Pablo Motos le gusta estar en forma es algo que sabemos (Pablo Motos se hastía de Pablo Iglesias: "Vosotros no nos presionáis porque no tenéis poder, si tuviérais, los que presionaráis seríais vosotros").

Ahora bien, hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguirlo es otra cosa. El presentador se ha metido en una cámara de crioterapia a -87º centígrados (Así le saca los colores Pablo Motos al caradura Iglesias llamándole "casta" entre aplausos).

Se trata de una técnica conocida como la crioterapia, que consiste en someter al cuerpo a temperaturas por debajo de los -150 grados para mejorar el aspecto de la piel. Lo que en el pasado habría sido una tortura, ahora comienza a ser una técnica cada vez más extendida con claros fines estéticos.

Aunque Pablo Motos no expuso su cuerpo a esta helada cifra, se atrevió comenzando con los -87 grados, tal y como ha mostrado en el vídeo que ha colgado en Instagram. En él, describe la temperatura a la que se va meter en la cámara y el tiempo de duración y aparece antes y después del tratamiento.

Junto a la publicación, explica con un mensaje el por qué de este extremo ejercicio:

«Después de una sesión intensa de deporte, una de frío para que el cuerpo se recupere rápido».

Como es costumbre del presentador, reta, una vez más, a sus seguidores:

«¿Os atreveríais a entrar?».

¡Y ha compartido el video en sus redes sociales!

Y de su experiencia, ha dejado Motos algunas perlas, en una charla con Informalia.

De todas, la que más gracia nos ha hecho es esta:

P: ¿Y cómo afecta esta técnica a cierta parte de tu anatomía?R: La verdad es que desaparece, no me la encontraba Pero no importa, os lo recomiendo a todos. Se genera mucha dopamina y sales con mejor humor, que es lo más importante.