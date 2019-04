¿Sigue siendo TRECE un medio de la Conferencia Episcopal? Evita defender al obispo Reig Pla después de ser linchado por Escolar

¿Sigue siendo TRECE un medio de la Conferencia Episcopal? Porque 24 horas después de que los medios de la tertulia estrella del canal de televisión propiedad de la Iglesia decidieran ignorar la entrevista del Papa Francisco - a pesar de haber sido muy comentado en medios de distintas ideas (durísima la crítica de Alfonso Ussía) - nos dan otro caso que empieza ponerlo en duda.--Alfonso Ussía le mete dos buenas hostias nada consagradas al Papa Francisco por su último desprecio a España--

Un diario digital poco amigo de la Iglesia, ElDiario.es, publica una noticia contra el Arzobispado de Alcalá de Henares y en la que se busca atacar personalmente al obispo Juan Antonio Reig Pla e incluso vincularle con un delito. --Reig Pla, el obispo que imagina a los gays en el infierno mientras hace misas por la salvación de Franco--

El tema es inmediatamente trasladado a los informativos de La Sexta de Atresmedia, a las tertulias políticas de La Sexta de Atresmedia (‘Al Rojo Vivo', ‘Más Vale Tarde' y ‘El Intermedio') y también en Mediaset (‘Todo es Mentira'), donde, de paso, se vuelve a atacar a todos aquellos que mantengan el ideario cristiano sobre el modelo de familia, presentándolo como algo retrogado y rancio.

Dirigentes políticos salen inmediatamente a zurrar al obispo Reig Pla, al arzobispado y al ideario de la Iglesia sobre el matrimonio, entre ellos los dirigentes de Podemos como Irene Montero, los de Ciudadanos como Ignacio Aguado (que ataca a la Iglesia diciendo que no ‘vive en este siglo) y del PSOE como Carla Antonelli, que prácticamente viene a pedir que se demande inmediatamente al obispo y al arzobispado. --Más Madrid y distintas organizaciones denuncian al obispado de Alcalá por los cursos para 'curar' la homosexualidad--

Los tertulianos, incluyendo a Carmen Morodo de La Razón se une al linchamiento contra los valores de la Iglesia en ese tema.

Es legítimo que los medios contrarios al ideario eclesial lo zurren todo lo que les dé la gana, pero al menos, la comunidad cristiana agradecería tener algún medio que ejerciera de contrapeso para evitar que los valores progresistas pasen a ser los únicos aceptables y que aquellos que no lo compartan, sean un híbrido entre nazis y cavernícolas.

O, al menos que trataran de sacar el punto de vista de Reig Pla el día que era linchado, o, al menos, que hubieran leído el comunicado en el que el obispo desmentía todo lo dicho contra ellos como una falsedad y una manipulación de la prensa.

Pero no. Optaron por no decir ni pío sobre el tema en ‘El Cascabel', donde tienen tiempo para criticar al PSOE por su slogan de campaña y su foto o de meterse con la ex asesora secuestradora de Podemos, pero no para defender al arzobispado de Alcalá de Henares.

Cualquiera diría que siguen el deseo de Pablo Casado de no meterse en temas de valores morales. Luego se quejarán si algún malvado insinúa que Trece apunta más a Génova que a Roma.