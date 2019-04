La infame Carme Chaparro corta a García-Juez por defender sus ideas y después no sabe ni qué decirle

Carme Chaparro se esfuerza por demostrar cada tarde desde que hace un par de meses arrancó Cuatro al día que cuando le quitaron el teleprompter del telediario le hicieron un flaco favor porque sin algo que leer se revela toda su mediocridad. La ridícula rabieta buscada por Carme Chaparro que la deja como una arrogante de cuidado en su programa.

La presentadora conduce su programa muy a duras penas, con un sinfín de dificultades y cuando el debate se sube de decibelios, la moderadora resulta ser absolutamente infame. Todo esto sin contar que además parece evidente la idea de Chaparro de que sucedan escándalos en su mesa para dar de qué hablar... Negre y Seguí hunden a base de bien el feminismo de Chaparro y esta tira de rabieta acusándoles de "machistas".

Hemos acumulado varias muestras durante las últimas semanas, pero este 3 de abril de 2019 volvió a ocurrir, en esta ocasión cuando el periodista Israel García-Juez hacía un discurso con toda lógica en favor de los hombres que en los últimos tiempos tan acorralados se ven en según qué foros. Israel García-Juez deja descompuesta a Carmen Chaparro con un buen rejonazo a Risto Mejide en casa propia:

Atención al corte de la presentadora Chaparro, que no sabe ni qué va a decir y termina explicándose como si fuera una niña pequeña:

A ver, escúchame, Israel, no... No, escúchame, no, Israel, no, por favor, no, eso sí que no voy a permitir que lo hagas en este programa. Eso de que en España hay hombres que son buenos lo que quieres venir a decir es que las mujeres estamos diciendo que todos los hombres sois malos con alguna excepción. ¡No! Es al contrario, todos los hombres son buenísimas personas y maravillosos, con excepciones, que son muchas, como mujeres también.