La nueva chapuza de Rosa María Mateo provoca el desvelo de su cada vez más capitidisminuida audiencia

Lo cuenta excepcionalmente Rosa Belmonte este 4 de abril de 2019 en su tribuna de ABC. Rosa María Mateo, esa administradora única de TVE, está cargándose directamente la audiencia nocturna con decisiones tan volubles como inexplicables.

Arranca así:

Es curiosa la evolución de La 1 en lo que respecta a su access prime time, es decir, la franja en la que coincide con 'El hormiguero' o 'El intermedio'. Ha pasado de 'Hora punta', el programa de Cárdenas, a 'Lo siguiente', el programa de Raquel Sánchez Silva. Y ahora tenemos otra vez 'Tvemos', lo de Elisa Mouliá. No sé si vamos a peor o a peorísimo. En 'Tvemos', vemos (con perdón) a un surfista cogiendo una ola gigante y al que luego hay que ir a rescatar en una moto de agua. O a un tipo que bajo el mar se lava los dientes con unos pescaditos. Una sucesión de vídeos monos y alguna promoción de la casa. Viendo a Elisa Mouliá deambular por el plató, echo de menos a Mar Saura en 'Mírame', que se emitió en Antena 3 de 1999 a 2001. Empezó Silvia Jato pero luego Mar Saura se apropió del espacio con sus posturitas. Daba paso a los vídeos boca abajo, con las piernas en alto o de las formas más absurdas. Por lo menos nos entreteníamos mirando sus tontadas.

Asegura Belmonte que las aportaciones para mejorar el producto no parece que sean las más acertadas:

No parece que en TVE tengan buenas ideas (temo que cualquier día se les ocurra pasar 'Ese programa del que usted me habla' de La 2 a la 1). Mejor que vuelvan a emitir 'Viaje al centro de la tele', que no deja de ser un 'Cachitos' que ni se da importancia ni tiene presentadora. Las presentadoras están sobrevaloradas. Ya vemos lo que se necesitaba a Eva González en 'MasterChef'. Lo malo es que ahora oímos más a Jordi Cruz, el señorito de la voz ahuecada (con permiso de Adolfo Suárez Illana).