Pablo Montesinos se harta de la encerrona de 'El Lechero' Fortes recordándole una obviedad de libro

¡Qué empeño en tratar de embarrarle a su invitado el terreno de juego nada más comenzar la entrevista! Pablo Montesinos, cabeza de lista del PP por la provincia de Málaga para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 tuvo que luchar a brazo partido en 'Los Desayunos' (TVE) para recordar que él estaba en el estudio en calidad de candidato independiente.

Y es que 'El Lechero' Fortes salió en tromba desde el primer segundo de la entrevista con la cuestión de las supuestas escuchas y espionajes ilegales realizados al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El presentador de 'Los Desayunos', después de ponerle el audio del comisario de Policía José Ángel Fuentes Gago, uno de los señalados en la trama de Villarejo, le pedía por vez primera su parecer a Montesinos. Y este respondía así:

Yo lo que creo es que hay que dejar trabajar a los tribunales. El testimonio del señor Villarejo tiene la fiabilidad que tiene, pero a partir de ahí yo quiero hablar con toda claridad y con toda rotundidad, que se investigue hasta el final y si se tienen que depurar responsabilidades que se depuren. Yo voy a partir de una premisa clarísima y es que a mí no me gusta una España en la que se espía a líderes políticos. Espero que no se haya producido y espero que no se vaya a producir jamás. Por eso, respetando siempre la presunción de inocencia y dejando que sean los tribunales los que investiguen, si se tienen que depurar responsabilidades, que se depuren. Yo tengo claro que si he dado el paso a la primera línea de la política es para mantener lo que mantenía entonces y para decir alto y claro que si las cosas no se hicieron bien en el caso del señor Iglesias a mí en este tema, partiendo de la base de que nos diferencian muchísimas cosas en el plano ideológico, si los tribunales demuestran que fue espiado a mí en este tema me va a tener a su lado.