¿Sabias que el futuro de Pasapalabra está ahora en manos del Tribunal Supremo?

Un asunto muy serio. El conflicto judicial por la titularidad del formato televisivo Pasapalabra que enfrenta a Mediaset España (grupo propietario de Telecinco, canal donde se emite el concurso) y al grupo británico ITV Global Entertainment se dilucidará en el Tribunal Supremo. Según informa Expansión, el Alto Tribunal ha decidido admitir a trámite parte del recurso planteado por Mediaset contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, aunque en su mayor parte ha sido rechazado, según elmundo.

Según señala Expansión, el auto del Supremo avala que Telecinco debe cesar la emisión de Pasapalabra, de acuerdo con lo estipulado por un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid de septiembre de 2016, ya que el Supremo sólo ha aceptado revisar la parte del recurso de Mediaset relativa a la indemnización por derechos de propiedad intelectual. Según esta información, ITV podría solicitar una ejecución provisional del resto de cuestiones que son firmes, aunque de momento no lo ha planteado.

Mediaset España ha emitido un comunicado en el que señala, no obstante, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid no es firme ni ejecutable, hasta que el Tribunal Supremo emita finalmente una sentencia definitiva sobre este proceso.

"El recurso de casación interpuesto por Mediaset España sobre la titularidad del formato de Pasapalabra está pendiente de resolución tras ser admitido en parte por el Supremo, frente a la total inadmisión del recurso de ITV ante este mismo tribunal", apunta la nota corporativa difundida por Mediaset España.

Según Mediaset, "esta revisión de la sentencia de apelación podría significar, incluso, que Mediaset España no tuviera que abonar a ITV indemnización alguna por el uso del formato y título del programa, ya que en su demanda inicial ITV no solicitó el pago de un "royalty hipotético", única variante indemnizatoria a la que podría haberse acogido, puesto que ITV no tiene la capacidad de explotación por sí misma del formato de 'Pasapalabra', dado que no tiene un canal de televisión en España en el que emitir el programa".