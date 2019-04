César Sarachu trolea a David Broncano con su pregunta habitual sobre follar

Rara vez encuentra Broncano alguien que lo deje sin palabras. Tarde o temprano la pregunta del dinero (ahora también de follar) acaba saliendo, aunque esta vez a David Broncano le costó un poco más sacarla. Al presentador de La Resistencia le imponía la presencia del actor César Sarachu, al que conocerás por Cámera Cafe (Telecinco) y que ahora es uno de los protagonistas de Justo antes de Cristo (Movistar+), según hp.

La famosa pregunta llegó justo al final de la entrevista, que hizo junto a su compañera Cecilia Freire, y fue entonces cuando Broncano empezó a ponerse nervioso. "Me da cosa por César, por hablar con palabras malsonantes", dijo ante la presencia del actor de 60 años y residente en Suecia.

"Dame un dato real", le pidió Broncano, que añadió: "Te doy un dato. Coito 1, masturbación 0,2″. Su respuesta no tiene precio:

"Pues no sé. Si masturbarse cuenta por 0,2, pues unas 200 veces. Es que yo he crecido en la época de la Iglesia dura y eso marca. Si me hubieras dicho que lo de masturbarse no contaba me ponías en un brete, pero así... salgo pero muy fortalecido de estas entrevista".