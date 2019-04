¿A quién quieres engañar, Rufián? El bufón del procés pretende cambiar ahora y que se olviden sus imbecilidades

El trol de la política española, Gabriel Rufián, quiere dejar de serlo porque le han dicho que tras la retirada de Joan Tardá ocupará su puesto como nuevo portavoz de su partido ERC en el Congreso. Y eso que dijo el independentista bufón que él trabajaría solo 18 meses en la Cámara Baja, pero ya se sabe cómo son los políticos, jamás cumplirán lo que prometen. El zoquete Rufián ha cobrado 150.000 € del Congreso español desde la fecha que prometió dejar el escaño

Así que ahora pretende volver a engañarnos, aunque no lo consigue. Lo hizo este 4 de abril en Más Vale Tarde de laSexta, y se la coló a Mamen Mendizabal pero no a los espectadores.

Mamen Mendizabal: ¿En esta próxima legislatura va a heredar el tono de Joan Tardá? Le veo instalado en el consenso, ¡le veo tranquilo!

Gabriel Rufián: Incluso en mis peores tiempos he intentado ser tranquilo. Es muy difícil parecerse a Joan Tardá, que es inmenso. Yo no le llego ni a la suela de los zapatos, pero como todo el mundo puede entender yo habrá cosas que no podré hacer y tendrá que hacer algún compañero.

Mamen Mendizabal: ¿O sea que se acabaron las camisetas, las fotocopiadoras y el show?

Gabriel Rufián: Depende del día y del momento y a quién tengamos en frente.