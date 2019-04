Raúl del Pozo le rompe a Griso la entrevista con el hombre que ayudó a morir a su mujer: "Es patético hacer un espectáculo con las pompas fúnebres"

Raúl del Pozo, tertuliano de 'Espejo Público' (Antena 3) le ha lanzado un 'zasca' de los buenos a Susanna Griso y, de propina, a su entrevistado, el hombre que ayudó a morir a su mujer, por haber hecho un espectáculo este 5 de abril de 2019.

Ángel, el marido que colaboró en el suicidio de María José, cuando Susanna Griso le preguntaba si el vídeo grabado con los últimos segundos de vida de su mujer lo había hecho pensando en la campaña electoral, contestaba que:

A mí la campaña electoral me la trae al pairo, no es algo que me preocupe.

Si bien recordaba que ciertos partidos políticos (PP y Ciudadanos) habían bloqueado el debate de la eutanasia en el Congreso de los Diputados.

Raúl del Pozo saltaba para expresar su indignación por la politización de este suceso:

Dice este señor que se la trae al pairo políticamente, pero seguramente lo va a fichar algún partido. ¡Qué no diga que la política le trae al pairo cuando está haciendo acusaciones de que la derecha no quiere tal, en fin...!

Griso trataba de evitar que su invitado se rebotase:

Del Pozo saltaba:

Es repugnante que los partidos políticos, que se han convertido en una rama de la sociedad del espectáculo, pero es que van a hacer ahora espectáculo hasta de las pompas fúnebres. A mí me parece patético, no hay una manera de morir de derechas o de izquierdas. Eso es oportunismo político.

Y añadía:

Luego puedo decir una cosa, el infierno no existe, lo dice hasta el Papa, el infierno está aquí, está en una UVI, está viendo la humillación de una agonía. La ciencia médica ha conseguido que la vida se alargue, que se alarguen las agonías y eso es patético. Eso hay que evitarlo y hace falta una ley. En los médicos ya, inteligentemente, hay un consenso para que cuando la situación ya es irreversible hacer que la muerte llegue sola. Lo que pasa es que los médicos necesitan un apoyo para que no les puedan acusar de asesinato. Pero a mí me parece que entrar en campaña con las pompas fúnebres me parece una cosa patética.