Así es el nuevo trabajo de Sandra Barneda tras ser “nominada y expulsada” de Telecinco

No se ha quedado quieta y ha buscado una salida inediata y práctica. Sandra Barneda lleva una década vinculada a Telecinco. Desde 2009, la presentadora se ha encargado de conducir programas como De buena ley, Hable con ellas, El programa del verano o El debate de Gran Hermano y de Supervivientes. A pesar de haber sido una de las profesionales más presentes en Mediaset, con la entrada de Jordi González en GH DÚO -su excompañero de La Noria- la catalana no encuentra su espacio en pantalla y ha buscado su hueco en otra plataforma: YouTube, según huffingtonpost.

Barneda, cuyo contrato con Mediaset expira dentro de tres años, ha iniciado una serie de entrevistas en su canal de YouTube, que ya supera los 15.000 suscriptores. "No he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión, así que me hago youtuber", explica en sus vídeos.

La periodista ha arrancado este nuevo proyecto con una entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada en la que la diseñadora ha explicado que su vida "ha sido una lucha contra la depresión".

