Bertín Osborne sí se atreve a preguntarle a Albert Rivera por Malú: y pasa esto

Mi casa es la tuya ha regresado por sorpresa y con un significativo corte político mezclado con dosis de vida personal.

Este 5 de abril de 2019 Bertín Osborne (64 años) ha invitado a su casa a tres magnas figuras. Ni más ni menos que a los candidatos a la presidencia en las próximas elecciones del 28-A: Albert Rivera (39), líder de Ciudadanos, Pablo Casado (38), presidente del PP, y Santiago Abascal (42), que se presenta por Vox.

Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal compartieron intervenciones simétricas en Mi casa es la tuya, donde se habían preparado escenas y planos idénticos para los tres, que iban sucediéndose tras fugaces fundidos en negro.

El formato era el de un mitin a tres bandas. Hasta la camisa del presentador era siempre la misma, pese a que las entrevistas se grabaron en días distintos.

Bertín Osborne ha departido largo y tendido con los tres, con su consabido toque campechano y sazonado con comida casera y mejor bebida, sobre las cuestiones más acuciantes a escasas tres semanas de que los españoles acudan a las urnas.

Bertín, antes de arrancar, ha querido dejar patente que también estaban invitados a la charla Pedro Sánchez (47) y Pablo Iglesias (40), quienes, por razones desconocidas, han declinado la asistencia, algo que no ha dudado Osborne en destacar, ciertamente dolido:

"Sánchez ya estuvo aquí y sabe cómo soy y a Pablo no me parezco en nada y estamos en las antípodas, pero me hubiera gustado que vinieran".