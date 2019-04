Frank Cuesta pone en el punto de mira al partido de Santiago Abascal

Frank Cuesta regresa a DMAX con una nueva temporada de 'Wild Frank', enfocada en la controvertida actualidad de la caza en nuestro país.

Durante la rueda de prensa de la presentación del programa, Frank hizo varias confesiones políticas comenzando con el partido animalista, el PACMA.

El PACMA no es un partido político que me guste.

Para Cuesta, esta formación es ciertamente extremista; a pesar de ello dice ser consciente de la concienciación que ejerce en lo referido al mundo animal.

Y por si meterse en un terreno tan pantanoso no hubiera sido suficiente, añadía:

Si ellos cogiesen gente que está metida realmente dentro de ese mundo, pero no alguien a quien se le deba un favor, alguien que sea primo de X, por supuesto sería bueno para los animales que sacara uno o dos escaños, aunque a mí no me guste.