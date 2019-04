El peor momento de la colaboradora. A pesar de que Nagore Robles suele mantener su vida privada en secreto, pues siempre se ha guardado como un tesoro su vida fuera de los platós de televisión. Aunque no ha podido evitar que alguna información sobre su vida privada saliese a la luz, así se descubrió su relación con Sandra Barneda, y desde ese momento la colaboradora no ha dudado en dar a conocer lo feliz que es al lado de la presentadora de televisión publicando en sus redes sociales numerosas fotos de ambas, según ABC.

El doloroso momento de Nagore Robles: «Siento que mis pies pesan más de lo normal» https://t.co/D9AcNJCoyf — Tenerife Week (@tenerifeweek) 7 de abril de 2019

Sin embargo no todos los días en la vida de la colaboradora son así de idílicos, Nagore también sufre «bajones» emocionales y así lo ha querido contar a sus seguidores a través de un emotivo post en Instagram. «Hay días que te levantas con energía, súper motivada y positiva. Pero hay días en los que no te apetece ser la más simpática ni sonreír tanto.

Hoy es uno de esos días y siento que mis pies pesan más de lo normal, pero honestamente no me importa. He aprendido a relativizar estos "días bobos" como les llamo y saber que a las doce de la noche posiblemente ya no me sentiré así, ya que será un nuevo día y quizás con otro sentimiento. Es decir, creo que idealizamos mucho el sentirnos bien, estar contentos, enérgicos y ser perfectos al fin y al cabo. Hay días como este, hay días tontos, y quería compartirlo con quién tenga el mismo día», ha dicho junto a una imagen en la que la colaboradora aparece sin maquillaje y con una media sonrisa.