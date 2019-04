El pene de este frikie tiene 'seducido' al pringado Risto Mejide

Hay gente para todo (El repugnante comentario de otro de los bufones de la 'corte' de Mejide contra José Javier Esparza)

Más conocido como 'El japonés de la taza', Kazuhisa Uekusa es un humorista que realiza vídeos, en los que se le ve tumbado en el suelo con tazas encima de un trozo de tela sobre alguna parte de su cuerpo para retirar inmediatamente después el trapo sin tirar ni derramar las tazas llenas al suelo.

Es posible que en algún momento de los últimos años te hayas encontrado en redes algún vídeo de un señor japonés haciendo cosas extrañas que normalmente tienen a su pene como protagonista.

Su fama mundial comenzó en julio de 2017 cuando se lanzó al ciberespacio con una peculiar aproximación al clásico truco de quitar el mantel de una mesa sin que se le caigan los platos.

Solo que la mesa era él, quien tiraba del mantel era un ventilador y, bueno, la cara que ponía al culminar la obra era bastante sensacional, según recoge Javier Elío en El Español.

Su nombre es Kazuhisa Uekusa y a sus 30 años no es solo una celebridad viral, lleva desde 2015 realizando apariciones en la televisión japonesa -que recordemos vio nacer programas tan bizarros como Takeshi's Castle, conocido en España como el mítico Humor Amarillo".

Desde 2017 su órbita de acción televisiva ha salido del archipiélago japonés, estrenándose en EEUU en el talk show de la NBC Steve, presentado por Steve Harley y más tarde en el talent show alemán Das Supertalent, donde realizó su más espectacular truco.

Y, por cierto, si os ha dejado flipados el juego de la torre Jenga con los pezones, esta nueva versión del numerito os va a dejar doblados

Pero si lo que estabas deseando es saber cómo iba a reaccionar un jurado destroyer como Risto Mejide ante una actuación así ¡no desesperes! Porque Uekusa también vino a nuestro país... eso sí, nadie le había avisado de lo de Dani Mateo

"¡Joder con el sayonara!", exclamó Paz Padilla, aunque se quejó de que las castañuelas eran muy pequeñas.

Pero ¿y Risto?:

"Me ha fascinado la cara del descubrimiento, cuando hace el cha-chaaan".

El obseso incluso jugó con él a volver a poner la cara.

Eso le dijo, mientras hacía un signo de corazón con las manos.

El presentador de las gafas subió al escenario para hacerse una foto con su nuevo ídolo, al grito de "con esto lo voy a petar en Instagram".

Pero Risto, siendo Risto, se puso duro al llegar a las votaciones.

"Yo ya me lo he pasado tan bien, tan bien que te voy a dar un no".