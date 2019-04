Elena Furiase está hasta el potorro del vídeo de abril-cerral: “¡Ya han pasado nueve años!”

Cada año se lo recuerdan y esto cansa hasta el mas pintado. Elena Furiase protagonizó, hace 9 años, un mítico vídeo en el programa "Password" de Cuatro, que a día de hoy sigue siendo compartido en las redes sociales cuando comienza el mes de Abril, según sq.

Y es que hace nueve años tuvo lugar uno de los mejores momentos de la historia de la televisión: seguramente te sonará el ya famoso "abril-cerral".

La dinámica del programa era el siguiente: el concursante tenía que acertar una palabra sin que la otra persona le pudiera decir palabras de la misma familia.

En este caso la concursante tenía que acertar la palabra "mayo" así que a Elena Furiase se le ocurrió decir "abril" y aquí es dónde comenzó uno de los momentos más conocidos de la historia de la televisión.

Ahora que hemos entrado en Abril, Elena Furiase ha recibido muchas notificaciones de personas que la habían etiquetado compartiendo con su famoso vídeo de Abril, algo que a lal actriz no le ha gustado mucho y ha querido mandar un mensaje al respecto:

"Desde hace nueve años, muchos de vosotros, cuando llega este mes, me mencionáis en vuestros stories, os acordáis del momento. En fin... Que me parece muy bien y os lo agradezco, pero si no contesto es porque hace nueve años y esto de la coñita ya un poco...":