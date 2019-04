Ana Rosa Quintana y Espinosa de los Monteros bregan en directo por la tensa relación de VOX con los medios

Tiene razón Ana Rosa Quintana en que los de VOX y los de Podemos coinciden en esa especie de guerra contra los medios de comunicación. Les hace victimizarse, pelearse contra el sistema y probablemente hasta les viene bien. Pero también es verdad que les cuesta admitirlo.

Así que la presentadora de Telecinco vivió este 8 de abril de 2019 un momento de tensión con su invitado Iván Espinosa de los Monteros, el número tres de VOX que es unas de las figuras pegada de la formación y que no se anda con chiquitas. La conversación sobre su partido y los medios tuvo de todo menos relajación:

Ana Rosa: En estas elecciones se está protegido mucho a los líderes y compareciendo lo mismo, y Abascal está haciendo lo mismo... ¿Cuál es el criterio? ¿Entrevistas muy concretas? ¿Medios afines?

Iván Espinosa: A mí me hace gracia algunas cosas que he oído aquí. Ahora resulta que el problema es que nosotros no queremos ir a los medios, cuando desde nuestra fundación estuvimos dos años y medio clamando por ir a los medios. Unos no nos recibían y otros recibían directamente el veto del PP, que estaba en el Gobierno, y prohibía hablar de nosotros. A partir de ahí tuvimos que hacer de necesitad virtud y entendimos que los medios no iban a darnos una cobertura justa ni apropiada, de modo que decidimos apostar por las redes sociales.

Ana Rosa: Señor Espinosa, ¿se va a poner como Podemos en guerra contra los medios?

Iván Espinosa: Nosotros no tenemos una guerra contra los medios, pero los medios sí han tenido una guerra contra nosotros durante dos años y medio de absoluta ignorancia, y ahora lo que tenemos es una guerra de manipular, tergiversar y mentir sobre cosas que hacemos. Esas son las reglas del juego, y por eso nosotros vamos directamente a los españoles a través de las redes sociales y a veces a través de los medios como esta mañana donde tan amablemente me recibís.

Ana Rosa: ¿Pero no le parece peligroso generalizar de esa manera con los medios? Habla de manipular... Los medios y los periodistas tienen nombre y apellido.

Iván Espinosa: Sí, y tienen dueños y partidos a los que apoyan, y encargan encuestas a medida... Pero todo esto es irrelevante y lo vamos a ver al día siguiente del 28-A.

Ana Rosa: Yo le digo que este mismo discurso es el que hace Podemos.

Iván Espinosa: Ana Rosa, permítame que le pregunte, en los cuatro años previos cuántas veces hemos estado en este programa.

Ana Rosa: Abascal ha estado una vez pero es que ustedes no tenían representación parlamentaria. ¡Tampoco ha venido PACMA! Pero es igual, no me voy a pelear con usted, pero eso de manipular... Hay que bajar un poco el tono.

Iván Espinosa: Sí, sí, manipular...

Ana Rosa: Pues a mí me ofende, si no le importa...