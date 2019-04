laSexta y Ana Pastor patrocinan que este chuleta independentista se mofe de "Alberto Carlos" Rivera con un lacito amarillo en la solapa

Al más puro estilo TV3. laSexta y Newtral patrocinaron en la noche de este 7 de abril de 2019 que un indepe con aires de chuleta y lazo amarillo en la solapa se burlara de Albert Rivera.--Exclusiva PD / Los periodistas de El País echan en cara a Soledad Gallego-Díaz el 'publirreportaje' que el diario hizo a la productora de Ana Pastor--

Cuando Ana Pastor le dio el paso a ese economista invitado a 'El Objetivo' para hacerle su pregunta al líder de Ciudadanos, este comenzó con la mofita de turno del verdadero nombre del candidato naranja.

Rivera no entró al trapo. "Yo no soy como Carod Rovira, me puedes llamar Albert o Alberto Carlos".

Pero el otro se envalentonó.

Indepe: ¿Van a mirar para otro lado prohibiendo la libertad de expresión y los derechos humanos que son la tónica de su partido? Rivera: Yo no sé en qué país vive usted... Indepe: En Cataluña Rivera: No, usted debe vivir en Mátrix Indepe: ¿Mátrix? Rivera: Usted dice que en España no se respeta la libertad de expresión. Usted está hablando de libertad de expresión con un lazo amarillo en una tele nacional Indepe: Solo faltaba

Es decir, que no hace falta ya ver en la televisión pública catalana este tipo de esperpentos. Ahora uno puede ir a una tele nacional para comprobar cómo se le sigue dando bola a este tipo de personajes bajo un pseudoprisma de pluralidad.