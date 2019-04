Susanna Griso no tuvo bastante bronca y une a Villalobos a su equipo insistiendo en que no fue tan grave su pregunta a Ángel

Se metió en un lío épico Susanna Griso el pasado viernes 5 de abril de 2019. Varias horas de tendencia máxima en las redes sociales que le llevó a pedir perdón primero ahí y ya este lunes 8 de abril en su programa 'Espejo Público' en el minuto uno. La chorrada de Griso con el señor que ayudó a morir a su esposa se lleva su merecido: "¡Me la trae al pairo!"

Pero parece que no ha escarmentado aún la presentadora. Este 9 de abril de 2019 emitían una parte de la entrevista que en la noche anterior Gonzo le había hecho a Ángel en El Intermedio de laSexta. Ángel es el señor que ha puesto de relevancia el asunto de la eutanasia en este momento, ayudando a morir a su esposa, enferma irreversible durante 30 años. Raúl del Pozo le rompe a Griso la entrevista con el hombre que ayudó a morir a su mujer: "Es patético hacer un espectáculo con las pompas fúnebres".

Griso le preguntó que por qué habían elegido este momento, que si era por la campaña electoral, y él respondió elegante pero ofendido:

Pues bien, Griso sigue pensando que "con matices" ella hizo la misma pregunta que el reportero de Wyoming, y se buscó una aliada en Celia Villalobos -otra experta en viralizar sus opiniones- para asegurar que Ángel ha elegido este momento por algo. Esto decía el triste protagonista en laSexta:

Y cogía el testigo la zarandeada presentadora de Antena3 apoyándose en Celia Villalobos:

Griso: Bueno, pues esa era la pregunta de marras y esa la respuesta. Tomaron la decisión una vez disueltas las cortes.

Villalobos: Es un tema muy complejo y muy complicado, porque no solo afecta a la persona que decide morir sino también a la familia y a la sociedad en su conjunto. Yo soy muy partidaria de que se regule, como el aborto u otras cuestiones, porque así no te obliga a hacerlo. Es decir, parece que a partir de ahora, toda aquella persona que esté en un situación... En mi familia hay alzhéimer... Yo no quiero que mis hijos vean que no me reconozco ni a mí misma. Yo pediría a alguien no vivir si no soy yo... Yo sé que estas cosas son de trending topic, inmediatamente que la Villalobos dice algo se lanza la historia...

Griso: ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por hacer exactamente la misma pregunta de Gonzo con matices, he sido TT unas cuantas horas...Y la pregunta era la misma: "la oportunidad del momento, ¿el porqué ahora?"

Villalobos: ¡Para que sea un debate en un momento que hay debate político! ¡Este señor lo ha decidido hacer ahora!