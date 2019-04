Rahola y Beni en TV3 sueltan la trola del año: ¡la amenaza de secuestro de su amado líder Puigdemont!

Ya estan imputados el director de TV3, Vicent Sanchis, y con el los máximos directivos de la Corporación y de Catalunya Radio. ¿Por cómplicidad en el intento de disolución del Estado español del 1 de octurbre? (Complicidad evidente, viendo las cuñas del 1-O o escuchando como en Catalunya Radio se hablaba a ‘ciudadanos de la República de Cataluña').

No, según ellos el motivo es diferente´, según se decía en 'Tot es Mou':

Está bien que los empleados sean agradecidos a sus jefes. Pero lo peor de TV3 y toda su tropa es que siguen en su mundo paralelo. Todos los análisis del juicio del Tribunal Supremo, día a día, machaconamente van a lo mismo, a destacar que supuesto perito pro-indepe ha sido injustamente excluido como testigo del juicio o que supuesto gran experto se ha quejado del juicio.

Exclama Helena García Melero y Elisa Beni corrobora su versión:

Al final resultará, viendo TV3 que los británicos no están preocupados por el Brexit, sino por ver si a esos superafamados peritos les dejan o no hablar en el TS.

EL "SECUESTRO" DE PUIGDEMONT

Como a nivel nacional todo el mundo está hablando de las campaña mediático-policiales contra Podemos de 2016 para satisfacción de los morados, eso ha dado envidia a Carles Puigdemont que echa de menos ser la víctima y ha lanzado la peculiar teoría de que se siente amenazado por que un tal Gerald Bellalta, un ferretero al que sólo conocerán los lectores de Alerta Digital y su difunta ratonera ha escrito que él pagaría por que le secuestraran y, al parecer Carles Puigdemont que es muy seguidor del digital lo ha usado como excusa para hacerse la víctima usando sus ventanas mediáticas con TV3 a la cabeza:

Helena García Melero: Carles Puigdemont ha pedido protección al Parlamento (...) han querido secuestrarle.

Pilar Rahola: La petición de secuestrar a Puigdemont la ha hecho un conocido fascista, de extrema derecha y que lo ha dicho con toda impunidad desde una web de extrema derecha. No sólo amenazan a una persona, sino que hablan de pagar dinero. Hace muy bien el president Puigdemont. (...) Es evidente que corría riesgo. (...) ¡Sería el presidente efectivo si no fuera por la situación de represión que hay!

Pilar Rahola, ambiciosilla ella, también lo aprovechó para la pugna interna indepe y como arma para atacar a ERC en la figura del presidente del Parlament.

"¡Yo no sé a qué se dedica el presidente del Parlamento de Cataluña! ¿Por qué no protege a una de sus miembros?" (Por Puigdemont)

Pero también TV3 vinculaba a un fiscal de la Audiencia Nacional en el tema del secuestro, como le contaba García Melero a Rahola y a Beni, en concreto el fiscal Carlos Bautista, conocido por su talante progresista (que ya demostró en aquellos célebres tuits despreciando a Aznar y a otras figuras de la derecha y que tuvo que borrar cuando se los reprocharon desde ABC).

Helena García Melero: La Agencia Catalana de Noticias pone un fiscal de la Audiencia Nacional en el punto de mira de la trama de espionaje a Carles Puigdemont en Bruselas,

Pilar Rahola: ¡Colaborador estrecho del fiscal Salamanca!

Helena García Melero: ¿Zaragoza?

Pilar Rahola: ¡Eso, del fiscal Zaragoza, Javier Zaragoza! (...) Miembros de la policía interior en Bruselas haciendo un acto ilegal con una baliza de seguimiento en el coche privado del presidente Puigdemont y la policía belga descubre siguiendo la pista de la baliza una tarjeta telefónica, y esa ha hecho una llamada a un señor de un hotel de Bruselas. ¿Quién ese ese señor? El fiscal de la Audiencia Nacional. ¿Eran amigos? ¿Se iba de copas el fiscal con la policía coloca-balizas? (...) Pero esto es Torrente-Gate.

(...)

Helena García Melero: Según la información de la ACN (...), se alojaban en habitaciones contiguas un empresario español al que se vincula con el ministerio de justicia y tres informáticos.

Elisa Beni: Esta filtración ahora mismo, no sé quien la ha hecho, de alguna manera aborta el final de ese procedimiento que no estaba terminado (...)

Elisa Beni: Se encontraron balizas españolas en el coche de Puigdemont. Han puesto medios de seguimiento en suelo belga, sin permiso de los belgas. Eso produjo una comisión de investigación reservada en la que declararon varias personas, entre ellas el jefe de espionaje belga, en el que aseguraban que no sabían nada de que el CNI supiera nada de esto y se descartaba que tuviera nada que ver con el CNI.