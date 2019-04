"No me hagáis esto": el quejido de un patético García Ferreras en plena entrevista con Pablo Iglesias

Sólo le ha faltado a Pablo Iglesias 'mearle' encima y Antonio García Ferreras decir que 'llovía' (Ana Pastor defiende a Ferreras y laSexta de los ataques de Roures y Losantos: "Deberían saber que no todos tenemos un precio").

Si el contexto fuera diferente y en lugar de un plató de televisión aquello fuera una oficina o un colegio, el periodista tendría que demandar al político por abuso, bullying y unas cuantas cosas más.

"Te lo voy a decir a ti, a la cara", saltó el energúmeno Iglesias este 9 de de abril de 2019 en Al Rojo Vivo, segundos antes de acusar al director de laSexta de proteger a Eduardo Inda. Ese podría haber sido un buen momento para que alguien con la experiencia de García Ferreras saltase al cuello del insolente líder de Podemos (Momento patético en LaSextaTV: Iglesias acusa a gritos a Ferreras de "proteger" a Eduardo Inda aún sabiendo "que sus informaciones son falsas).

Pero no fue así, porque García Ferreras se cagó literalmente y en directo (La dictadura de Irán le pagaba hasta la cuenta del teléfono móvil al podemita Pablo Iglesias).

Ferreras, siempre tan sobrado y agresivo ccuando lidía con políticos del PP o Ciudadanos, estaba como un gato asustado, defendiéndose a duras penas de las acometidas del podemita que crió prácticamente a sus pechos (Pablo Iglesias presume de sus negocios con Irán en un vídeo que Podemos trata de borrar).

Consiguió verbalizar que Eduardo Inda se defiende solo con sus exclusivas, pero balbuceaba, pálido, lamentable, paralizado, el director de laSexta que en tantas ocasiones saca pecho con su periodismo de alto vuelo (A Podemos le sale el tiro por la culata en su guerra contra la derecha mediática con la imputación del 'progre' Alberto Pozas en el ‘caso Villarejo).

La entrevista de Ferreras a Pablo Iglesias, líder de Podemos, en Al Rojo Vivo ha sido de todo menos aburrida (A Podemos le sale el tiro por la culata en su guerra contra la derecha mediática con la imputación del 'progre' Alberto Pozas en el ‘caso Villarejo' ).

Siendo generosos y no entrando en detalles, gestos y colores -que en este caso son muy relevantes- todo se resumiría en que el propietario del casoplón de Galapagar, el que reclama ya al socialista Sánchez que le entregue tres vicepresidencias en su futuro gobierno incluyendo Interior, cargo contra el orondo directivo de laSexta, calificándolo como "uno de los mayores protectores de Eduardo Inda".

La bochoronosa escena ha sido tendencia en Twitter y "Ferreras" se ha convertido en el tema más hablado en la tarde del 9 de abril de 2019.

No por su 'exito' como periodista o por la millonada que cobra jugando a 'Pope Rojo' del periodismo progre, sino por su patética actuación frente al líder de Podemos (El bochorno de laSexta va más allá: se excusan en el telediario poniendo todos los vídeos en los que adularon a Iglesias ).

Una de los momentos que más ha llamado la atención durante la entrevista ha sido el fallo técnico que ha propiciado que Iglesias se quedase sin sonido.

"Es impresentable... qué nos va a contar a nosotros", decía acongojado Ferreras.

"No lo sé, Antonio. No lo sé".

"Pero yo sí", musitaba Ferreras.

"Bueno pues hablemos de esto, hablemos de lo impresentable que es que haya, no solamente responsables gubernamentales sino poderes...", estaba diciendo Iglesias cuando se ha cortado el sonido.

"No... No me hagáis esto, se ha cortado el sonido", se ha lamentado el presentador.

Cagazo de los antológicos, d elos que deberían mostar a los estudiantes de periodismo en las facultades, para que se enteren d elo que es la inchoerencia en periodismo y lo que no se puede hacer nunca en una entrevista... si tienes razón o crees tenerla.