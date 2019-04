Susanna Griso da la cara por Mónica Terribas ante los zarpazos de una trabajadora purgada de la TV3

Susanna Griso ha dado la cara por la controvertidas Mónica Terribas, la conocida como musa radiofónica del 'procés', y muy cuestionada por su afinidad inquebrantable a las tesis independentistas desde los micrófonos de la radio pública.--El mal rollo de Mónica Terribas, musa del independentismo, con Jordi Évole: "¿He venido a 'Salvados' a decir si me engañaron con la DUI o no?"--

'Espejo Público' ha abordado el asunto de los medios públicos catalanes ahora que Vicent Sanchis ha sido procesado y esta en una delicadísima situación tras la aparición de unos correos donde el jefazo del canal público daba su visto bueno para que se emitiera propaganda de la consulta ilegal en TV3.--Una jueza le pinta la cara a la musa radiofónica del separatismo: "Mònica Terribas fue una irresponsable desde el punto de vista ético"--

El programa de Antena3, de Atresmedia, un grupo que aún vive en permanente conmoción tras el enfrentamiento de Pablo Iglesias con García Ferreras, habló con una ex trabajadora de TV3 que sufrió el acoso 'indepe'.--Concentración frente a la sede de Cataluña Radio en repulsa de Mònica Terribas: "Alerta becaria, que tu jefa es millonaria"--

Regina Farré no se cortó un ápice: "Hay gente que está debajo de las piedras en TV3. Como no son afines al régimen los tienen ejerciendo un trabajo que no es de periodista de televisión--El berrinche de Griso de cara al 21-D: "Es el mismo patrón que el 1-O, quieren enviar Policía y Guardia Civil por desconfianza"--

La profesional cargó también contra Terribas, y ahí Griso dio la cara por la periodista radiofónica: "es una extraordinaria profesional", dijo la periodista catalana.--Susanna Griso se calla como una puerta ante la más grave acusación de Roger Torrent al Estado--