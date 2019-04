El independentista Roures lloriquea porque Ferreras compró el primer titular que leyó en Internet: "No contrastó lo que dije de él"

Expectación por todo lo alto en el Foro de la Nueva Comunicación. El controvertido Jaume Roures, magnate de Mediapro, ofrecía una charla este 11 de abril de 2019 en el Casino Gran Círculo, en la madrileña calle de Alcalá, donde abordó diferentes temas de actualidad.--El Real Madrid reacciona por fin y evita pagar una millonada al independentista Roures--

Mucha expectación con la presencia del controvertido Jaume Roures, magnate de Mediapro, en Madrid como ponente del @NewEconomyForum Sigue sus declaraciones en este HILO 🧶 pic.twitter.com/tQ3zHcc2Pm — Periodista Digital (@periodistadigit) 11 de abril de 2019

Uno de los puntos más esperados fue su relación actual con Antonio García Ferreras, pilar esencial de laSexta, y que en estos últimos días ha sido noticia por diversos desencuentros, motivados seguramente porque la empresa de Roures ha perdido los informativos de la cadena verde y también la producción de Real Madrid TV, club al que está muy unido el propio Ferreras.--La inesperada pinza de Roures y Vasile contra Ferreras revienta la pre-campaña: le relacionan con Villarejo y las cloacas--

Roures aseguraba no tener ningún tipo de conflicto con Ferreras, a pesar de que le hubiera gustado que laSexta hubiera apoyado la emisión de su documental sobre el 1-O:--Roures se postula como el adalid mediático del golpe: "El 1-O fue el gran exponente de la valentía de un pueblo"--

Sale el nombre de Ferreras: “Yo no tengo ningun conflicto con Antonio. Y espero que el no los tenga conmigo y con nuestros documentales sobre las cloacas. No solo no lo emitió laSexta, sino ningun canal del Estado fuera de Cataluña o Euskadi” — Periodista Digital (@periodistadigit) 11 de abril de 2019

Roures: “Insisto en el tema de las cloacas, es un trabajo grande de Público que a Patricia le ha costado persecuciones y demandas” — Periodista Digital (@periodistadigit) 11 de abril de 2019

Por supuesto, la culpa la tienen determinados medios porque, según denuncia Roures, lo que se busca es el clic fácil y masivo:---Sánchez permite que TV3 emita el documental de Jaume Roures que presenta como 'héroes' a los Jordis en la redada del 20-S-

“Se mezclan cosas que no tienen que ver. Haber perdido los informativos de la Sexta es una cosa de Atresmedia, no veo porque vinculan a Antonio con eso. Se buscan titulares de clics que no solo no son buenos sino que no reflejan la realidad” — Periodista Digital (@periodistadigit) 11 de abril de 2019

También se queja de que Ferreras no contrastase ciertas informaciones sobre lo que dijo de él en una conferencia en el País Vasco y se quedase en la superficie del titular:--La descontrolada esbirra de Roures 'obliga' a un acojonado Monedero a dar la cara por García Ferreras: "Dudo que él esté metido en eso, de corazón"--

Roures: “Creo que Ferreras no contrastó eso de que yo había dicho que blanqueó la represión en Cataluña. Salió publicado en un digital de esos que publican barbaridades y él no lo contrastó pero yo no tengo ningún conflicto con Antonio” — Periodista Digital (@periodistadigit) 11 de abril de 2019

Roures en concreto se refería a este titular:--Monedero y la 'pregonera' del aquelarre 'indepe' de Madrid señalan periodistas desde la TV de Roures: "El problema es la cantidad de fascistas que hay dentro del periodismo"--

Roures se ha referido a este titular que salió publicado en el independentista https://t.co/7EKIJUECh2 https://t.co/gkRkRxYp1g — Periodista Digital (@periodistadigit) 11 de abril de 2019

Roberto Marbán es redactor especializado en medios de PERIODISTA DIGITAL