El 'efecto Cayetana' ha fascinado hasta a Jorge Verstrynge, que se le cae la baba con la del PP

Jorge Vestrynge es el gurú podemita que merece la pena escuchar siempre porque depende del día puede decir una cosa u otra. Debe ser por eso por lo que Ferreras le tiene en 'Al Rojo Vivo' con frecuencia .A Verstrynge le da vueltas la cabeza y ya no sabe ni con quién va: "Vox lleva el baile y marca la agenda".



Este 11 de abril de 2019, el radical de izquierdas -aunque según días- se mostró absolutamente embelesado por la figura de Cayetana Álvarez de Toledo, la afamada candidata del PP al Congreso por Barcelona, que está de rabiosa actualidad por haber plantado cara a los catabatasunos que la escracharon en la Universidad de Barcelona.

Ferreras le pedía dos nombres que lo estuvieran bordando en este inicio de campaña electoral, y Verstrynge no dudó: ¡Cayetana!

La famosa Cayetana Álvarez de Toledo. Que es una señora de mucho cuidado. A mí no me gustaría estar en un debate con ella. Es inteligente, es educada, es un pelín retorcida y no se inmuta. Hasta se ha podido ver el pasaje de la UAB, ella mantuvo el tipo hasta el final. Es una revelación. Con Cayetana, cuidadito.