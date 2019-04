Los nazis de Vic disparan al Rey y este tertuliano progre se lleva un rapapolvo por intentar defenderlos en TV

"El mensaje que transmite esto es rechazable, pero..."

Decía Manuel Rico, el director de Infolibre y tertuliano de izquierda radical al que, no se entiende por qué, dejan hueco en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco. Inda frena en seco a un histérico Manuel Rico: "¡No me mires con esa cara que parece que me vas a matar! ¡Me das miedo!"

Este 15 de abril de 2019 se comentaban las jugadas destacadas del fin de semana, y entre ellas las de los odiadores del pueblo de Vic, la localidad más independentista y que tiene grandes lazos amarillos en su plaza del pueblo: en este domingo 14 de abril montaron una carpa para poder lanzar dardos a la imagen del Rey Felipe VI (Ana Rosa le mete una colleja al tibio Manuel Rico para que no le quede ninguna duda de quién es el presidente en Venezuela ).

La despiadada caza al valiente que ha aplastado con su coche cientos de cruces amarillas en Vic.

Los periodistas Eduardo Inda y Esther Esteban entraron con todo a por estos individuos, pero el tertuliano Rico quiso suavizar la afrenta, muy en su línea de izquierda radical. Por suerte, le metieron un rapapolvo ejemplar para quitarle la tontería:

Manuel Rico: "El mensaje que transmite esto es rechazable, pero ayer era 14 de abril, aniversario de la Segunda República, y los Comuns pidieron un referéndum sobre la jefatura del Estado. Y hay absoluto derecho a pedirlo. Lo que esto es una tontería y ya está. Esther Esteban: ¡Una tontería pequeña, como quemar la imagen del Rey! Inda: ¡Una tontería, no! Los actos físicos de violencia empiezan por metáforas como esta, la violencia no empieza así porque sí.

.