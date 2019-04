Los millonarios independentistas de TV3 se pitorrean de Cayetana Álvarez de Toledo: "¡Que presente un programa de humor!"

Ninguna sorpresa. Estaba escrito que Cayetana Álvarez de Toledo, tras enfrentarse a matones universitarios y denunciar ‘a la cara' las manipulaciones de TV3 en 'Els Matins', iba a ser atacada y ridiculizada por toda la corpo independentistas, TV3 y sus satélites como el diario Ara por el que pululan como accionistas o como columnistas media plantilla de las estrellas de la cadena pública.

Para los indepes no supone problema alguno poner a parir a ‘Espejo Público' a todos los medios de ámbito nacional como ‘prensa manipuladora', pero alguien se atreve a decir algo en contra de su TV3 y se enfurecen.--Toni Soler (TV3) y la troupe de Rahola salen de cacería contra Albert Rivera y Susanna Griso por catalanes "traidores"--

En realidad con Cayetana Álvarez de Toledo ya andaban mosqueados desde antes, cuando se supo que la candidata popular había pedido que le hicieran la entrevista en castellano. Hasta el director de TV3, Vicent Sanchís comentó despectivo que lo debía pedir porque estaría "nerviosa".--Soler, Bassas, Roures... Montoro busca asfixiar a la panda de separatas que se hicieron millonarios con la TV3--

En realidad Álvarez de Toledo sólo estaba diciendo a TV3 que aplicara su puñetero libro de estilo en el que dicen que si alguien pide ser entrevistado en castellano en TV3, idioma co-oficial en Cataluña, se le podrá entrevistar en esa lengua como ya se hizo en ‘Els Matins' cuando se invitaba a otras figuras políticas que no dominaban el catalán como Rosa Díez o Mariano Rajoy.--Toni Soler (TV3) acusa a la justicia española de tener a Jordi Sánchez como "rehén" para condicionar a JXC--

El diario El Nacional.cat, dirigido por JOsé Antich, un tertuliano habitual de TV3, recopiló opiniones de espectadores de TV3 mosqueados por tener que oír una entrevista en castellano. El comentario más revelador fue el del presentador de TV3 Jair Domínguez que publicó un tuit sugiriendo a Cayetana Álvarez de Toledo que fuera candidata a las elecciones generales en Pakistán al frente de una candidatura católica.

Sin darse cuenta Jair Domínguez acababa de escenificar mejor que nadie el sectarismo independentista. Si resulta que para él una ‘castellanoparlante' en Cataluña le parece lo equivalente a ‘un católico en el Pakistán musulmán'.

Después de la entrevista pasaba el turno a los magnates indepes por excelencia: Antoni Bassas, dueño de la productora ‘Alguna Pregunta Mas' (APM) y Toni Soler, dueño de la productora 'Minoría Absoluta' (Polonia, Está Passant y el programa de Risto Mejide).

Antoni Bassas se pitorreó de que Cayetana Álvarez de Toledo quería construirse en ‘heroína' y que ‘tras hacer prácticas' en la Universidad Autónoma de Barcelona ‘se había hecho el doctorado' en TV3 frente a Lidia Heredia. "No importa que Cayetana o Casado mientan y que hagan imposible ningún territorio conceptual compartido".

Bassas se refirió a Cayetana y Casado como ‘fachas' de una manera muy literaria (a través del libro de Yale Jason Stanley sobre el fascismo) y con Trump. "Para dar a sus votantes lo que quieren huir tienen que mentir mucho".

Otro colaborador de TV3, Iu Forn, desde El Nacional se refería a Cayetana Álvarez de Toledo como ‘la marquesa' para asegurar - que poca originalidad - que detrás de cada crítica a TV3 hay un intento de censura. Según Forn quienes critican TV3 es porque no la ven "y hablan de oídas". ¡Bravo, Forn! Con ese nivel de autocrítica llegaréis lejos. ¿Incluye en ese saco también a gente tipo Durán Lleida que han criticado de la misma manera la tele pública catalana?

En lo referido a Toni Soler, algo más listo que todos los anteriores. Desde su programa humorístico ‘Está Passant' de TV3 optó por el tono jocoso para responder a Cayetana Álvarez de Toledo recordando los pobres datos electorales del PP catalán y ‘ofrecía' a Cayetana Álvarez de Toledo en vista de la ‘risa' que, según él, causaban las críticas de Álvarez de Toledo, merecía un hueco en su programa de humor.

"Cayetana Álvarez de Toledo ha visitado TV3 y ha denunciado la censura y la manipulación típica de esta casa (...) ‘TV3 es residual'. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que TV3 es residual. ¿Eh? ¡Cayetana Álvarez de Toledo! ¡Del PP de Catalunya! (Risas) ¡Ha dicho que TV3 es residual! ¿Vale? Cayetana. Vente al programa. (Risas) ¡Te necesitamos! Bravo. Ah, no, que no me entenderá porque estoy hablando en catalán. Pero necesitamos buenos humoristas aquí. E

l 29 de abril si el PP no logra el único diputado que le pronostican las encuestas, no te has de preocupar. ¡Hay un hueco en esta mesa que te está esperando!".

En realidad la figura de Cayetana Álvarez de Toledo ya estaba en el punto de mira de ‘Minoria Absoluta', que la ha parodiado en los últimos ‘Polonia' presentándola como una racista que odia todo lo catalán.