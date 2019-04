María Llapart aprende rápido de los 'errores' de su jefe, pone alfombra roja a Iglesias y no responde a sus acometidas

Volvía Pablo Iglesias a 'Al Rojo Vivo' y a laSexta (por videoconferencia) una semana después de que la liara parda llamando de todo a Ferreras y de que el director de la cadena se achantara y se viniera abajo ante las acometidas del podemita. Momento patético en LaSextaTV: Iglesias acusa a gritos a Ferreras de "proteger" a Eduardo Inda aún sabiendo "que sus informaciones son falsas"

Este 16 de abril de 2019, en periodo vacacional de Antonio García Ferreras y con María Llapart en la presentación de Al Rojo Vivo, volvió por allí el líder de Podemos, con los ánimos aún un poco exaltados de aquel pasaje del día 9 de abril. Y la periodista aprende rápido, recordemos que para algunas cosas se ha mostrado siempre incluso más radical que su jefe.

Pues en esta ocasión Llapart le planteó a Iglesias una entrevista de lo más suavecita, con todas las preguntas puestas botando para que el podemita chutara a gol sin alterarse y sin insultar a la cadena, al programa o al jefe supremo ausente en esta fecha.

Incluso el podemita llegó a cornear de refilón, pero Llapart, obediente, agachó la cabeza y siguió con sus preguntas amables. Fue cuando le preguntó por el tema de Juan José Cortés arremetiendo contra Pedro Sánchez:

Fíjate, María, me vas a permitir una cosa: en esta campaña electoral yo creo que decir una gilipollez tiene premio. Sales en los telediarios y te dedican un montón de rato en Al Rojo Vivo. ¿Pero no sería más razonable que hablasemos de vivienda, de empleo, de fiscalidad? Es que tengo la sensación de que estamos todos los días esperando a ver quién dice una tontería para dedicarle ocho horas de televisión... Y yo no voy a entrar en eso.