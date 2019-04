Las bobadas infames de Marta Nebot para justificar el apaleo a Ciudadanos en Rentería se llevan su merecido

La campaña electoral ya ha comenzado y los ánimos están muy caldeados entre los principales partidos políticos. Este 16 de abril de 2019 en El Programa de Ana Rosa en Telecinco se ha comentado sobre la decisión de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera y su equipo presenten una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la posible comisión de delitos durante el acoso y las agresiones que sufrieron el pasado domingo 14 de abril de 2019 en Rentería. El espectacular 'revés' que se lleva Marta Nebot de Ana Rosa por decir una bobada y la contraria.



La que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa, Marta Nebot, ahora metida a tertuliana exaltada, hizo una de las suyas en la silla de Telecinco. Por suerte, se encontró con el periodista Alfonso Merlos y la subdirectora de La Razón, Pilar Gómez, que no estaban muy por la labor de soportar las bobadas de Nebot.

El asunto principal era el acoso de nacionalistas en el mitin de Rivera en Rentería:

Marta Nebot : Aquí que todo el mundo que se haga responsable de la leña que se está haciendo. La leña dialéctica que se está haciendo en esta campaña es mucha leña, y no lo estoy justificando...

Pilar Gómez : ¿Y por eso no puedes ir a Rentería?

Nebot : ¿Quién no está relacionando a día de hoy al PSOE con ETA? Yo creo que esto se está calentando más de la cuenta y el no tener en cuenta lo que está ocurriendo en las calles...

Alfonso Merlos: Has empezado diciendo que no pretendías justificar lo ocurrido en Rentería, pero a mí me ha dado la sensación que lo estabas justificando. Lo que estamos viendo es que son actos que muestran totalitarismo y odio. Tenemos que ser inflexibles con estas actitudes.