Cayetana Álvarez de Toledo sigue reventándolo en la campaña: desencaja en directo a la insufrible y gritona Elisa Beni

A nadie se le escapa que Cayetana Álvarez de Toledo está siendo la auténtica revelación de la campaña electoral de cara a este 28-A. El 'efecto Cayetana' ha fascinado hasta a Jorge Verstrynge, que se le cae la baba con la del PP.

Pero es que además lleva unas horas descomunales en la presente Semana Santa: primero dejando para el arrastre a 'Las Monteros feministas' en el debate de TVE en la noche de 16 de abril de 2019, y ya en la jornada siguiente, entrando como entrevistada en 'Espejo Público' de Antena3.

Cayetana pone de uñas a las 'Monteros' feministas con este colosal comentario.

Fue allí donde se produjo un momentazo que se podría decir que el espectador llevaba mucho tiempo esperando: la candidata del PP al Congreso por Barcelona frenó en seco la acometida cargada de decibelios de la impertinente tertuliana Elisa Beni:

Cayetana Álvarez: A las que no participamos del feminismo del 8-M se nos llamaba falsas mujeres, malas mujeres... Están haciendo una utilización terrible y grosera de las causas legítimas de las mujeres por la igualdad para tratar de confrontar políticamente y entre sexos, que eso me preocupa, una absurda confrontación sexual. Como si los hombres fueran represores y violadores por naturaleza.

Elisa Beni: Pero la pregunta es si esa es la doctrina oficial del PP respecto a este astunto.

Cayetana Álvarez: ¡No me chille! ¡No me chille porque la oigo bien aunque esté en el AVE! ¡Y me está usted chillando!