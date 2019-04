Elisa Beni desbarra en la golpista TV3 con un nuevo rebuzno contra el Partido Popular por poner a Bildu en su sitio

Lo peor de TV3 no son que todos los tertulianos relevantes sean catalanes independentistas, lo peor son los independentistas de alquiler del resto de España que aparecen diariamente a rebuznar (siempre en la línea pro-indepe) y echar basura sobre el Estado español. ¿El último ejemplo? La intervención de Elisa Beni el 16 de abril de 2018 en la cadena golpista.

Si TV3 es tan ‘plural' como dice Lidia Heredia... ¿no es un poco raro que todos los ‘invitados' con sección fija, desde Javier Pérez Royo a Carlos Enrique Bayo, desde Beatriz Talegón a Cristina Fallarás, pasando por Elpidio y Máximo Pradera, sean todos casualmente, de la misma línea transgezurda y TODOS, simpatizantes de la causa indepe?.--Castillón se lanza a por la 'equidistante' Elisa Beni: "¡Los nazis aquí fueron los que rodearon a Cayetana y su gente! Espero tus críticas"--

En todo caso a Beni, que entra con la excusa de ser experta judicial se le fue un poco la olla este martes cuando Helena García Melero le puso un fragmento de un mitin de Pablo Casado en el que reivindicaba a las víctimas del terrorismo, algo que en TV3 no gustan, pues las únicas víctimas que gustan ser citadas en esa cadena son las que se puedan clasificar como víctimas de ‘el Estado español'.

Así se puso la cosa:

Javier Maroto tiene muchos defectos, pero en honor a la verdad (concepto que a Beni le puede resultar complejo), Maroto no contó con el voto favorable cuando fue investido alcalde de Vitoria, es más, votaron en contra de esta. Y, en cambio Pedro Sánchez sí tuvo el voto favorable para ser investido presidente (irrelevante en la práctica, ciertamente, pero el voto favorable lo tuvo).

Beni confunde unas votaciones relativas a cuestiones locales en la que EH Bildu y PP coincidieron en el sentido de su voto - y de los que el propio Maroto parecía muy orgulloso en su momento aunque ahora evite hablar de ello - con la investidura como alcalde en las que, ahí sí, tuvo los votos de los herederos de Batasuna en frente.--Rahola y Beni en TV3 sueltan la trola del año: ¡la amenaza de secuestro de su amado líder Puigdemont!--

Pero lo más hipócrita de Beni llegaba después:

Elisa Beni - No sé cuánto tiempo... les va entrar en la cabeza que los

partidos no pueden ser estigmatizados. Nos hemos pasado casi toda la

democracia diciéndoles a los vascos que no se podía matar. Que para

hablar de independencia no se podía matar, que se podía hablar de todo,

pero que no se podía matar. Hace 6 años y medio que ETA renunció al

uso de las armas y se disolvió.