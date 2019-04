Incendiario, mediocre y pelota: Echenique reafirma la penosa frase machista y soberbia del macho alfa Iglesias

Pablo Echenique es lo más antagónico a Cayetana Álvarez de Toledo. La del PP está siendo la auténtica revelación de la campaña electoral de cara a este 28-A, y el número tres podemita está siendo lo peor de todos los partidos.

Viene Echenique de montar un pollo tremendo y absurdo por criticar al partido Ciudadanos por ser escrachado salvajemente en su mitin en Rentería (País Vasco) y por ser tan insolente le han apaleado una y otra vez, pero él no se baja de la burra. El mezquino Echenique no rectifica e insiste cargado de ira contra Ciudadanos y se lleva un merecido desprecio.

Después, intentando pasar página a eso, se encarga de repetir las mismas imbecilidades que diga Pablo Iglesias. Lo hizo en un careo en Onda Cero, donde cortó a un periodista con la frase "perdone que interrumpa sus preguntas con mis respuestas" -acertada y graciosa en boca de Iglesias con Ana Pastor de frente-, pero que pierde todo su énfasis y sentido si eres Echenique y te pregunta Casimiro García Abadillo.

Pero el ridículo de Echenique no tiene fin. Este 17 de abril de 2019 en 'Espejo Público' de 2019 vino a decir que siente orgullo de que le comparen con Doña Rogelia. Sí, sí, como leen. 'Doña Rogelia' Echenique traga bilis con el glorioso meme que le han clavado en Twitter.

Y ya para colmo, ante la declaración poco acertada -y hasta machista- de Pablo Iglesias sobre que "mucho ojo, el último CIS arroja resultados de antes de que yo volviera", a Echenique solo se le ocurre apoyarla al máximo y decir que esto es así. Solo le faltó al podemita reconocer que el cartel del regreso de Iglesias también estaba chulo. El regreso de Pablo Iglesias… es ya una metedura de pata gigante de tacto y comunicación: "Vuelve ÉL".

- Entonces Pablo, ¿los malos resultados del CIS eran porque no estabas tú al frente?

- Exacto.

- Pero, en tu ausencia, era yo quien lideraba.

- Ya lo vas pillando.

- ¿Y eso que dices no es machista?

- Si lo dijera alguien de centro derecha sí. En mi caso no cuenta.

- Entiendo. pic.twitter.com/HJqXgpOYOP