El numerito 'fake' de Fortes no cuela: "Trata de salvar el culo tras lamerle nueve meses las botas a Sánchez"

Xabier Fortes, apodado por Periodista Digital como ‘El Lechero', ha criticado el cambio de fecha del debate electoral al entender que "pone en entredicho la imagen de independencia" de la corporación. Su ataque de dignidad estuvo a la misma altura que su estrepitosa audiencia. El inquisidor se nos puso digno.

En lugar de negarse a moderar el debate tras los menosprecios de Sánchez, ha tragado como un faquir. El 22 de abril habrá debate en TVE y el comisario Fortes hará lo que sea por agradar a Sánchez porque su futuro en TVE depende de que la izquierda siga en el poder.--Bajada de pantalones de 'El Lechero' Fortes y sus amigos de TVE tragando con los caprichos de Sánchez--

Y lo peor es que la prensa se ha tragado el numerito del indignado Fortes. "La maniobra puso en pie de guerra a los trabajadores del ente público, que se rebelaron contra la dirección liderada por Rosa María Mateo por plegarse al PSOE -« ¡¡¡RTVE debe ser independiente!!!», escribieron en un mensaje-.", decía El Mundo.--La cara de luto de 'El Lechero' Fortes y sus amigos de los 'Viernes Negros' ante el desprecio de Sánchez--

¡En pie de guerra por plegarse al PSOE! ¿La TVE pública que ensalza a Pedro Sánchez las 24 horas del día se rebela contra su líder? ¿Quién puede tragarse semejante trola?

Pregunta: ¿Si este teatrito no democrático fuera anterior dirección y Gobierno ⁦@marianorajoy⁩ ⁦@populares⁩ q habrían hecho los d negro ⁦@CdItve⁩ ?. Repuesta: estaría ardiendo el pirulí . Salvemos ⁦@Rtve⁩ de este ENGAÑO ⁦@PSOE⁩ ⁦@ahorapodemos⁩ pic.twitter.com/VWxrlJMhNI — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 19, 2019

SE HACEN URGENTES + DIMISIONES Q MATEO. ⁦⁦@franllorente⁩ . Hay + culpables ⁦@rtve⁩ , incluida dirección SSII ⁦⁦@AlegriaBegoa⁩ . Al fake debate se suman meses d manipulación ⁦con control editorial @psoe ⁦⁦@ahorapodemos⁩ https://t.co/hzsz61yWnv — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 19, 2019

Denigrante gestión d ⁦@rtve⁩ y ⁦⁦@CdItve⁩ debate electoral. Desde Mateo a ⁦@AlegriaBegoa⁩ hacen falta DIMISIONES. Objetivo: Q no haya cara/cara y salvar eleciones a ⁦@PSOE⁩ ⁦@ahorapodemos⁩ . Una manipulación d manual d estilo ⁦⁦⁦ pic.twitter.com/G2DPNAJOzU — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) April 18, 2019

"Tratan de salvar el culo después de dar cobertura a la farsa y la manipulación nueve meses", me cuenta un veterano periodista de la casa. "Y encima tienen que tragar con el desprecio de su líder que prefirió ir a hacer el debate a Atresmedia en agradecimiento con la editorial que le publicó su libro".

Que el comisario político de la izquierda radical en la cadena pública que no ve nadie pero pagamos todos se indigne con los contubernios políticos de la purgadora Rosa María Mateo nos recuerda a otro comisario, el capitán Renault, el corrupto jefe de policía de Casablanca, que justificaba así la orden de cierre al café de Rick: "¡Es un escándalo! ¡He descubierto que aquí dentro se juega!".

Pues eso. Fortes ha descubierto lo que él sabía mejor que nadie: que TVE es un aparato de manipulación y propaganda en manos de una tropa de amiguetes que organizaban los ‘Viernes Negros' para acosar hasta en los baños a los panolis del PP.

Y lo sabía mejor que nadie porque con la llegada de la izquierda al poder le premiaron colocándolo en ‘Los Desayunos' en pago por sus servicios prestados.--Fortes se pilla un cabreo de mil demonios con Paco Rosell tras leer en El Mundo que le pusieron al frente de 'Los Desayunos" como "pago a los servicios prestados"--

"La imagen de independencia" de la que habla ‘El Lechero' la ordeñó él mismo cuando iba a laSexta a llorar a los hombros de García Ferreras acusando a sus propios compañeros de estar a las órdenes de Génova. Ahora llora por en las redes cuando perfiles falsos en Twitter se dedican a ponerle verde. Le sirve para decir que le acosan.--Fortes, mal periodista, peor compañero: Iglesias se chotea de su colega Franganillo y él hace como si no le conociera--

PERIODISMO LIBRE... DE TRANSPARENCIA

Con la llegada de Pedro Sánchez, el comandante Fortes siguió haciendo periodismo libre... libre de objetividad y transparencia, posicionándose a favor de los presos golpistas, masajeando a Elsa Artadi y opinando que él veía menos crispación ahora en Cataluña gracias a las dotes políticas de Pedro Sánchez.

Dócil se mostró con la Marquesa de Podemos a la que le hizo esta pregunta en forma de felpudo: "¿Le ha llegado alguna crítica a través de redes que circulan por ahí por el hecho de que en cuestiones importantes estando Pablo Iglesias de baja por paternidad haya tenido que retomar una actividad para negociar, para pactar, para hablar? ¿Usted cómo lo ve? "

¿Recuerdan cuando hace justo dos años, en el mes de septiembre de 2016, Xabier Fortes soltaba burradas en su Twitter porque en TVE había tertulianos de "extrema derecha"? De esos ya no queda ni uno: se los han cepillado a todos para que dejen su asiento a ‘chequistas' de extrema izquierda como Antonio Maestre.

Hasta se permitió salir en defensa de Jordi Évole : "Lo que hizo ante Nicolás Maduro no fue ni blanqueo ni propaganda. Solo puede calificarse y clasificarse como periodismo".

Begoña Alegría, directora de informativos de TVE, se mordió la lengua para no soltar un exabrupto: "Puedo decir, que para ser políticamente correcta, que no compartí esa expresión...y ya le he dado un tirón de orejas".

Muchos no entendieron su ataque de dignidad atreviéndose a criticar a Rosa María Mateo por ajustar la agenda del debate a los caprichos de Sánchez. La explicación es que ambos no se pueden ni ver. El divorcio entre 'La Soviética' Mateo y los Informativos de Begoña Alegría es total.

"Fortes y el Consejo de Informativos han visto la oportunidad de demostrar una independencia que no tienen. Las elecciones están cerca y no saben quien va a ganar. Y su puesto está en el aire, gane quien gane, por sus malísimos resultados. Hay muchos nervios", dicen fuentes internas a PD.

Fortes aprovechó la bajada de pantalones de Mateo para cobrarse la cuenta pendiente que tenía con ella desde que la Administradora Provisional le quitó el ‘Más Desayunos' en una reunión donde hubo gritos y portazos. Si fuera por Mateo, se lo cargaría hoy mismo: ‘El Lechero' es veneno para la audiencia. Pero no puede porque TVE no es ni derechas ni de izquierdas: es de ellos.