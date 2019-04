"¡Qué cagadón!": La reportera patosa se cuela donde no debía para hacer una encuesta callejera

Es lo que tiene no tener muy claro a quién ni qué preguntar. (El cabreo de Sara Carbonero con una reportera: "Que me la hagas me parece una ofensa")

Tierra trágame. Es lo que tuvo que pensar esta periodista cuando se coló en una "fiesta familiar" a la que no había sido invitada para hacer una encuesta callejera, aunque lo que salió de su boca fue un "¡no jodas!", según huffingtonpost.



Se quedó a cuadros cuando tras preguntarle a una de las chicas del grupo si veía el cine en versión original o subtitulado, un hombre mayor se acercó muy educadamente a ella para interrumpir su trabajo.

"Es que estamos en un funeral. No tenemos muchas ganas", le dijo el hombre, y rápidamente ella se alejó del grupo.

La usuaria de Twitter @Ainos1214 compartió el vídeo el martes 16 de abril, pero ha empezado a hacerse viral días después.

Quienes lo comparten no saben si quedarse con su felicidad al entrar escena -"hola, nos queríamos colar en esta fiesta"- o el giro de guión final. Otros, por su parte, se sienten muy identificados con la metedura de pata.

¿Os venís de fiesta a un funeral? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/ZzPud0xw4i — Ainos (@Ainos1214) 16 de abril de 2019

dIOS MÍO QUÉ CAGADÓN ME SIENTO INCOMODÍSIMA https://t.co/1GrfebZJw4 — maestro p (@maybeitsagayrat) 19 de abril de 2019

jajaja s m ha caído la cara de vergüenza hasta a mi https://t.co/XZUjRmV1v1 — zaini (@zzzdzai) 19 de abril de 2019