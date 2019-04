David Suárez, guionista de Dani Mateo, también se burla de las personas con cáncer

Perveverante en la tropelía (David Suarez, colaborador de Dani Mateo, se burla de una chica con síndrome de Down: "Me hizo la mejor mamada, usó muchas babas").

El guionista David Suárez, colaborador del cómico Dani Mateo en Yu, no te pierdas nada, programa de la emisora musical Los 40 Principales (Grupo Prisa), no sólo se ha mofado de las personas con síndrome de Down en su cuenta de Twitter, sino también de aquellas que sufren cáncer.

"Mi exnovia pasó de no afeitarse las ingles a un día afeitarse todo el cuerpo. Algo bueno tenía que tener la quimioterapia", escribió Suárez en su perfil oficial de dicha red social el pasado 28 de marzo.

Mi exnovia pasó de no afeitarse las ingles a un día afeitarse todo el cuerpo. Algo bueno tenía que tener la quimioterapia. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 28 de marzo de 2019

De nuevo, como hiciera con otro polémico tuit del 18 de abril, utilizó la figura de una mujer -que parece ficticia- para lanzar un mensaje que ofendió a numerosos usuarios de la red social. El colaborador de Dani Mateo afirmó hace unos días en su cuenta de Twitter:

"El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down".

Pese a la indignación y el profundo malestar que han generado estos mensajes, el gestor de Twitter todavía no ha acordado la suspensión de cuenta de Suárez.

Por ejemplo, uno de los reproches que recibe el cómico dice lo siguiente:

"Vas tener una seguidora menos en ya, una cosa es el humor negro y otra cosa lo que acabas de poner. Espero que nadie que conozcas no tenga que afeitarse por una enfermedad como un cáncer".

"Por respeto"

En la misma línea, otro usuario señala:

"El día que entre lágrimas tengas que decir adiós a una persona de la cual nunca querrías despedirte por un cáncer entenderás que hay cosas con las que no se puede ni debe bromear. Por respeto a quienes lo pasan y viven con ello, pero sobre todo por quienes no lo pudieron hacer".

Nacido en Santiago de Compostela en 1992, este youtuber cursó estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid. En 2013 estrenó su webserie Vincent Finch: Diario de un ego y en 2014 dirigió para Atresmedia el espacio Famosos y una Vieja, un programa de entrevistas en la Red.

En 2016 comenzó a trabajar en Late Motiv de Andreu Buenafuente (Movistar) y a finales de ese año se incorporó como colaborador a Yu, no te pierdas nada (Vodafone), el programa que presenta Dani Mateo.

Mateo también ha causado sonadas polémicas al protagonizar escenas que él considera humor. Fue el caso, por ejemplo, del sketch que realizó en un programa de La Sexta, ‘El Intermedio', el pasado noviembre y en el que se sonó los mocos con la bandera española.